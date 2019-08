Comunicat de presa

Vesti bune pentru toti cei care sunt pe graba sau pur si simplu vor sa se bucure de o zi comoda: de astazi, Glovo iti aduce Kaufland la tine acasa. incepand din luna august 2019, toti cei care nu au timp sa ajunga la cumparaturi pot avea la dispozitie optiunea de a comanda produsele preferate din magazinele Kaufland Romania, folosind aplicatia Glovo.

Astfel, clientii vor primi acasa sau la birou produse alimentare sau nealimentare de pe lista de cumparaturi, exclusiv din hipermarketurile Kaufland Romania.

Acesta este primul parteneriat lansat de Kaufland pentru a facilita accesul clientilor la cumparaturi folosind aplicatia Glovo. Serviciul de livrare rapida este disponibil in prima faza in Bucuresti, urmand ca pana la finalul acestui an sa fie analizata lansarea si in alte orase ale tarii.

Astfel, curierii Glovo asigura livrari in intreaga Capitala, fiind deserviti de cinci magazine Kaufland din Bucuresti: Barbu Vacarescu, Mihai Bravu, Aparatorii Patriei, Tudor Vladimirescu si Basarab.

Sortimentul disponibil in prezent cuprinde peste 1300 de articole din categoriile:

Legume si fructe

Carne, mezeluri si produse congelate;

Lactate, branzeturi si oua;

Cafea, paine si produse pentru mic-dejun;

Alimente de baza;

Dulciuri si snacksuri;

Bauturi;

Cosmetice, produse pentru igiena personala si produse pentru copii;

Produse non-alimentare si produse de curatenie;

Hrana pentru animale.

Glovo este aplicatia care livreaza orice, oriunde folosind in mare parte o flota de curieri cu mijloace de transport sustenabile, precum biciclete si scutere, din dorinta de a contribui la decongestionarea traficului si pentru a oferi o opţiune de livrare ecologica. Astfel, limita maxima a cumparaturilor care poate fi transportata in acest moment de curierii Glovo este de 9 kilograme per livrare.

,,Parteneriatul cu Glovo este un prim pas pe care il facem pentru a oferi clientilor nostri un serviciu de livrare acasa sau la birou. Vrem ca toti clientii nostri sa se bucure si de confortul de a avea o grija in minus, atunci cand sunt in criza de timp - produsele de pe lista de cumparaturi aduse la usa. Cautam permanent solutii sa ne adaptam cat mai mult stilului de viata modern al clientilor, insa fara a face rabat la calitate sau la procese care asigura calitatea si prospetimea. Pentru noi, acestea sunt prioritare, iar parteneriatul cu Glovo, care este tip pilot, in aceasta faza, este ideal prin rapiditatea livrarilor – care in mare parte au loc prin mijloace de transport sustenabile, ceea ce se subscrie viziunii noastre privind grija fata de mediu”, declara Valer Hancas, Director Comunicare & Public Affairs Kaufland Romania.

„Acest parteneriat este unul foarte important pentru Glovo in contextul cresterii categoriei de livrari din supermarket. Glovo ofera clientilor sai o solutie rapida indiferent de natura produselor de care au nevoie. Ne concentram mai mult pe rezolvarea situatiilor punctuale, avantajul nostru in acest context fiind rapiditatea livrarii, si nu volumul pe care il livram. Ne bucuram ca incepand de astazi putem facilita clientilor nostri accesul la gama variata de produse oferita de Kaufland”, declara Victor Racariu, General Manager al Glovo Romania.

Serviciul Glovo este disponibil online pe glovoapp.com/ro, iar aplicatia mobila poate fi descarcata gratuit din AppStore sau GooglePlay. in prezent, Glovo face livrari in Bucuresti, Constanta, Iasi, Cluj, Brasov, Timisoara si Craiova.

Cum pot sa primesc acasa cumparaturile de la Kaufland?

Descarca-ti aplicatia Glovo sau intra pe site

Fa-ti cont

Alegi ce vrei sa cumperi in sectiunea Kaufland

Plasezi comanda

Achiti direct din aplicatie sau la livrare

Te bucuri de calitatea si prospetimea marca Kaufland