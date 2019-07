Comunicat de presa

Accenture ofera burse studentilor din Targu Mures pentru a sprijini cercetarea, cultivarea abilitatilor de inovatie, si, totodata, pentru a sustine mediul universitar muresean. Bursele sunt oferite catre 10 studenti ai Universitatii Sapientia si 11 studenti ai Universitatii de Medicina, Farmacie, stiinte si Tehnologie din partea diviziei Accenture Industry X.0. Proiectele castigatoare au fost selectate in urma unui concurs pe teme stabilite de reprezentanti ai fiecarei universitati impreuna cu Accenture, teme aliniate la domeniul de activitate al diviziei Industry X.0.

Pornita din convingerea ca investitia este imperios necesara pentru dezvoltarea si aplicarea notiunilor teoretice asimilate in timpul facultatii, colaborarea cu mediul academic din Targu Mures s-a dezvoltat rapid o data cu extinderea companiei in plan local.

O parte dintre proiectele realizate in urma burselor oferite cu un an in urma au vizat dezvoltarea de solutii informatice pentru domenii precum medicina si securitatea. Studentii au oferit solutii aplicabile unor probleme de actualitate, demonstrand astfel ca mostenirea stiintifica si academica a Romaniei merita sustinuta.

Bálint B., student al Universitatii Sapientia, a obtinut rezultate privind algoritmii de diagnosticare si clasificare a retinopatiei diabetice, o afectiune a vaselor de sange, ce hranesc retina si care, in lipsa unui tratament adecvat, duce inevitabil la orbire. Astfel, prin cercetarea facuta, Bálint a dezvoltat un mod neexplorat pana acum de a detecta diabetul dupa analiza retinei.

Zsófia S. a ales ca proiectul abordat sa trateze o problema majora a sanatatii publice, cancerul. Depistarea timpurie in cazul cancerului cervical este absolut esentiala, de aceea, studenta Universitatii Sapientia a analizat problema detectarii si segmentarii tumorii cervicale aflate in stadiu preliminar pe baza imagisticii de rezonanta magnetica multispectrala.

Astazi, folosim device-uri pentru a stoca si procesa tot ceea ce tine de viata noastra personala, transformand securitatea acestora, atat online, cat si offline, intr-o chestiune vitala pentru fiecare individ. Astfel ca echipa formata din Timea F., János M. si Krisztián N. a proiectat si implementat o aplicatie care poate recunoaste proprietarul device-ului in functie de mersul acestuia, utilizand accelerometrul dispozitivului.

”Parteneriatul pe care l-am construit cu Accenture in ultimii ani este foarte important pentru Universitatea noastra deoarece ne ajuta sa ii pregatim pe studenti cat mai bine pentru piata muncii. Este necesara o legatura continua intre sfera academica si mediul IT industrial, astfel incat studentii sa se confrunte cu teme reale, de interes pentru industrie, si sa rezolve probleme reale in domeniu”, a declarat Dr. Margit Antal, Conferentiar Universitar, Universitatea Sapientia Targu Mures.

Bineinteles ca proiectele menite sa eficientizeze procese si sa usureze considerabil eforturile de personal nu au lipsit din portofoliul de inscrieri.

Roland B., Szilard N. si Paul D. sunt trei studenti autodidacti ai Universitatii de Medicina, Farmacie, stiinta si Tehnologie, care au realizat un proiect intitulat “Sistem autonom pentru sere inteligente”. Proiectul presupune design-ul si constructia unei sere autonome scalabile si complet functionale care ajuta la automatizarea proceselor de irigare si colectare a plantelor. Cei 3 studenti au creat atat un brat robotic autonom a carui principala responsabilitate este plantarea si colectarea plantelor, cat si un sistem automat de irigare, plus un sistem de monitorizare a mediului bazat pe inteligenta artificiala.

Stiind ca oprirea unui motor sau a altui echipament esential poate duce la intreruperea productiei si, implicit, genereaza un cost ridicat al reparatiei si intretinere, Kinga-Emese F. si Alin Marian P. de la Universitatea de Medicina, Farmacie, stiinta si Tehnologie au propus proiectul “Platforma de intretinere inteligenta pentru industrii care utilizeaza sisteme IoT”.

Platforma, destinata echipei de intretinere, agrega date privind echipamentele importante din fabrica si monitorizeaza parametrii de functionare ai acestora, anticipand astfel eventualele defectiuni ale generatoarelor, turbinelor, motoarelor de tractiune si ale altor echipamente de putere mare.

“Consideram ca este o colaborare benefica pentru ambele parti. Ideile dezvoltate de studenti cu ajutorul acestor burse de cercetare sunt inovatoare si aduc un suflu nou in abordarea temelor tehnice. Bursele reprezinta un factor motivant continuu pentru studenti ca sa duca la bun sfarsit dezvoltarea temelor pe care le-au ales”, a declarat Genge Béla, Conferentiar Universitar Doctor Inginer Habilitat, Universitatea de Medicina, Farmacie, stiinte si Tehnologie, Targu Mures.

