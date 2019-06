comunicat de presa

Vara este sezonul în care stilul de viață își pune cel mai mult amprenta asupra alegerilor noastre, iar acest lucru se vede mai ales în vacanțe. Chiar și atunci când, prin definiție, românii se simt mai liberi, alegerile lor reflectă dorința de a avea un stil de viață cât mai aproape de natură. Astfel, potrivit unui sondaj* Vegis.ro, la începutul lui 2019, 30% dintre români își doreau să renunțe complet la zahărul din alimentație, în timp ce 60% doreau să adopte o alimentație mai sănătoasă în general.

Sondajul a definit trendul pentru acest an, iar evoluția vânzărilor a confirmat acest trend. Am înregistrat o creștere de 40% pe segmentul produselor fără zahăr sau cu îndulcitori naturali. A fost un semnal, astfel încât am îmbogățit oferta pe acest segment cu 25% produse noi. Cele mai populare sunt îndulcitorii din stevie și zahărul de cocos, a precizat Mihai Bucuroiu, fondator Vegis.ro.

De asemenea, suplimentele naturale și cerealele integrale se numără printre produsele pe care 45% dintre români și-au exprimat dorința de a le integra în meniul zilnic, 82% dintre cei care au răspuns la sondajul Vegis.ro afirmând că produsele naturiste și cât mai puțin procesate te ajută să fii mai sănătos. Pulberea de Matcha, mirea de Manuka, uleiul și zahărul de cocos, antioxidanții naturali, inclusiv din ceaiuri, cerealele integrale și făinurile din cocos și migdale sunt printre produsele preferate pentru această vară. Acestea ajută la stabilirea unui plan alimentar în care elementele definitorii sunt echilibrul și diversitatea, oferind în același timp un boost de energie, mai ales în cazul persoanelor care au o viață activă. Alimente versatile, sunt de asemenea recomandate în acest sezon, fiind ușor de combinat atât pentru mese principale, cât și pentru gustări sau deserturi, smoothie și shake-uri.

Tot aproape de natură își doresc românii să fie și când aleg produse specifice sezonului cald. Astfel, aceștia aleg să se protejeze și să trateze pielea expusă la soare cu creme cu factor de protecție ridicat, respectiv cu ulei de cocos, de morcov și de avocado. Printre vedetele sezonului se numără și gelurile cu aloe vera, care au un efect răcoritor și hidratant, dar și balsamurile de buze cu grad de protecție ridicat.

Ne bucurăm să observăm o creștere de 30% față de anul trecut în rândul vânzărilor de produse pentru plajă și remarcăm o preocupare continuă și intensă pentru produsele care au într-un procent cât mai ridicat ingrediente naturale și pentru cele care oferă o protecție ridicată, evidențiind categoric dorința românilor de a duce o viață cât mai verde și mai aproape de natură, a mai precizat Mihai Bucuroiu.

*Sondajul Vegis.ro a fost realizat online în perioada ianuarie – februarie 2019 și conține răpunsurile a 537 persoane.