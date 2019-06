Comunicat de presa

Remixshop.com este unul dintre marile magazine online dedicate modei second hand si outlet care au luat initiativa in ceea ce priveste consumul sustenabil in industria fashion. Astfel, compania a lansat serviciul “Vindeti catre Remix”, prin care poti reintroduce in circuit hainele si accesoriile de calitate.

Prin lansarea acestui serviciu, Remix ofera iubitorilor de fashion oportunitatea de a contribui activ la sustinerea conceptului de green fashion si protejarea mediului inconjurator, dar si posibilitatea de a-si suplimenta veniturile din hainele pe care nu le mai poarta.

Tot ce ai de facut este sa comanzi un Remix Bag, sa selectezi hainele, pantofii si accesoriile noi sau aproape noi, dar care nu au defecte si sunt bine intretinute, si sa le trimiti inapoi catre Remix pentru a fi procesate. Articolele aprobate vor fi fotografiate si pregatite pentru vanzarea lor online, pe remixshop.com.

Ulterior, vei primi un procent din pretul de vanzare. Sa nu te astepti sa castigi enorm prin serviciul “Vindeti catre Remix”, ci doar daca trimiti articole din gama luxury (in special cele cu etichete inca atasate), scopul acestuia fiind acela de a descuraja supraproductia in industria modei. Afla mai multe despre mecanismul serviciului direct de pe website.

In plus, poti face o fapta buna donand o parte din suma catre SOS Satele Copiilor Romania. Mai mult decat atat, pana pe 31 Iulie 2019, Remix Second Hand si SOS Satele Copiilor Romania desfasoara campania “impreuna facem mai mult bine!”, in cadrul careia Remix va dubla fiecare donatie realizata de clientii sai.

Specialistii de la Remix iti ofera cateva tips-uri pretioase despre cum poti sa obtii mai multi bani prin serviciul “Vindeti catre Remix”:

Trimite catre Remix articole noi, cu eticheta, pentru ca articolele noi au un pret de pornire mai mare

Introdu in Remix Bag piese vestimentare ale unor branduri de lux, designeri renumiti (cu cat sunt mai recunoscuti, cu atat vinzi mai bine)

Trimite mai multe genti si pantofi deoarece aceste articole tind sa se vanda mai repede si la un pret mai mare

Asigura-te ca lucrurile pe care le trimiti sunt articole in trend, interesante si atragatoare (articolele de baza nu atrag privirea printre mii de alte produse, asadar acestea au un ritm de vanzare mai lent)