Piata de beauty si estetica medicala ofera propuneri variate de ingrijire si intretinere a tenului, totusi, de cele mai multe ori, cei care isi doresc sa urmeze un tratament skincare, nu stiu care este alegera potrivita ce poate aduce rezultatul scontat, cu efect imediat.

Derma Hero este programul de educare in estetica faciala si chirurgie plastica, conceput de expertii Clinicii Eliade pentru pacientii care isi doresc tratamente skincare personalizate pentru nevoile tenului lor.

“Cu totii suntem unici, tocmai de aceea este evident ca vom inainta in varsta diferit si vom avea nevoi diferite de ingrijire a pielii, in diversele etape ale vietii. Tratamentele regasite pe piata de beauty oferta suport antiaging si hranire, dar sunt generice, tocmai de aceea partea de personalizare capata o importanta foarte mare. De fiecare data cand vorbim despre un tratament personalizat, ne gandim la un efect maximal din partea acelei proceduri, pe care nu avem cum sa il obtinem decat daca apelam la un specialist.

Cu ajutorul conceptului Derma Hero ne dorim sa educam publicul in vederea alegerii constiente, alaturi de specialist, a unor proceduri cu efect scontat, care sa trateze tintit problemele tegumentului”, declara dr. chirurg plastician Adrian Alexandru, reprezentant al Clinicii Eliade.

Exista doua tipuri de tratamente skincare: cele care pot avea un efect radical antiaging, de remodelare sau de tratare a unor afectiuni ale pielii sau cele menite sa hraneasca in profunzime dermul, percepute drept ritualuri de rasfat pentru ten.

Radiofrecventa Tripolara- lifting facial, inca de la prima sedinta

Procedura reprezinta cea mai noua tehnologie bazata pe radiofrecventa, care are rezultate efective inca de la primul tratament in cazul lipsei de fermitate si elasticitate a pielii. Tratamentele tripolare sunt singurele care pot actiona atat la suprafata tesutului, cat si in profunzime, combinand energia undei de radiofrecventa (RF) unipolare cu cea bipolara.

Incalzirea locala cauzeaza o contractie imediata a fibrei de colagen si, in acelasi timp, stimuleaza metabolismul fibroblastelor accelerand producerea de noi fibre de colagen si elastina. Astfel, Radiofrecventa Tripolara confera fermitate si elasticitate pielii, asigurandu-i un aspect sanatos si intinerit.

Tratamentul cu Oxigen -cocktail de vitamine pentru ten

Oxy5Modes este un sistem revolutionar, noninvaziv, polivalent, singurul care include cinci functii: vacuum, fotobiomodulare, oxigen spray, oxigen infuzie si oxigen inhalabil, care asigura un tratament de infrumusetare personalizat, integrat si o stare de bine deosebita. Cu ajutorul unui sistem de ultima generatie care produce oxigen normobaric si hiperbaric, Oxy5Modes reuseste sa favorizeze patrunderea naturala, in straturile inferioare ale pielii, a oxigenului, a substantelor regeneratoare precum: acid hialuronic, vitamine si anti-oxidanti, toate acestea fiind extracte din produse naturale, fara gluten, fara aditivi si conservanti, de maxima compatibilitate cu pielea.

Efectele tratamentului sunt multiple: regenerarea celulara; revitalizarea tenului; reducerea ridurilor; normalizarea secretiei de sebum; regenerarea tesuturilor prin activarea fibrelor de colagen si elastina.

Vacuum Facial - detoxifiere si remodelare pentru tenul tau

Vacuum-ul cosmetic este o tehnica ce are la baza aspiratia si are ca efect inlaturarea blocajelor celulare si stimularea functiilor pielii de eliminare a celulelor moarte si a substantelor toxice.

Folosind tratamentul cu Vacuum la nivel facial, se vizeaza inlaturarea problemelor precum: barbiei duble sau a gusei; atenuarea ridurilor; eliminarea celulelor moarte si tratarea tenului uscat

Fotobiomodulare- trateaza targetat problemele pielii

O procedura inovatoare in industria tratamentelor pielii este tehnologia LED-Light Emitting Diode (diode emitatoare de lumina) cu multiple lungimi de unda si 4 programe monocromatice cu aplicatii in tratamentele estetice faciale si corporale.

Diversele frecvente de lungime de unda ale culorilor penetreaza in diferite straturi ale pielii, fiecare culoare adresandu-se unor probleme particulare.

ROSU – imbunatateste circulatia sanguina si oxigenarea tesuturilor, prin stimularea fibroblastilor determina producerea colagenului si elastinei- esentiale in pre-intampinarea si reducerea ridurilor.

ALBASTRU – reduce inflamatiile, aduce rezultate vizibile in rozacee si tenului predispus la inrosire, foarte buna in tratamentul eruptiilor accneice prin reducerea proliferarii bacteriilor cauzatoare, previne astfel si aparitia cicatricilor iar acolo unde sunt deja formate le imbunatateste aspectul;

VERDE – foarte utila in discoloratii ale pielii, in pigmentari ale pielii prin stimularea cresterii celulelor capabile sa repare tesutul afectat, calmeaza tenul cu dilatatii capilare, are efect de hidratare si lifting;

GALBEN – stimuleaza sistemul limfatic si nervos, imbunatateste musculatura, sistemul imunitar, calmeaza si balanseaza tenul sensibil.

Specialistii Clinicii Eliade recomanda ritualuri de beauty PHYT’S in functie de tipul de piele:

Energie Vitale – efect revitalizant, antiaging, pentru tenul mixt

Tratament pentru tenul gras sau mixt, include masaj facial cu serul Reviderm si ofera oxigenare si revitalizare pura. Are la baza clorofila vegetala si salvie, fiind recomandat pentru piele obosita si lipsita de vitalitate. Se recomanda un tratament intensiv pe durata a 6 saptamani (o data pe saptamana) sau de intretinere o data pe luna. Rezultatul va fi o piele sanatoasa si un ten stralucitor.

PHYT’S SSIMA – recomandarea pentru piele uscata si foarte uscata

Un tratament de ingrijire nutritiv cu ulei de argan si ulei de canepa, bogat in Omega 3 & 6, care protejeaza pielea uscata. Repara si furnizeaza lipide pielii, hranind-o si oferindu-i fermitate. Ritualul incepe cu curatarea si exfolierea tenului, urmate de un modelaj relaxant cu uleiul hranitor Serum Nutrition Extreme. Datorita proprietatilor ingredientelor esentiale, ulei de argan si canepa, pielea se va simti hranita si plina de vitalitate.

Aqua PHYT’S – pentru piele normala si mixta

Timpul se opreste in loc. Pielea este reaprovizionata. Simturile tale sunt trezite de o curatare si o exfoliere proaspata cu un buchet de ingrediente organice active de origine 100% naturala. Acidul hialuronic de origine vegetala rehidrateaza si reimprospateaza pielea.

Intreaba acum specialistul Clinicii Eliade despre conceptul Derma Hero si incepe un tratament personalizat!

