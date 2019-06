comunicat de presa

Retailer-ul FashionUP sărbătorește, în luna iunie, 10 ani de shopping autentic, cu peste 1.000.000 de abonați, potențiali clienți și mai mult de 1,8 milioane de produse vândute. Mai mult, lansează MarketUP! - un one-stop-shop pentru brand-uri și clienți.

MarketUP! este un proiect marca FashionUP, care susține și promovează selleri de fashion din România, oferindu-le expunere pe cel mai important e-commerce de fashion din România. Aceștia au posibilitatea să acceseze un suport esențial în dezvoltarea afacerii lor online: sprijinul unei echipe specializate în marketing online, acces la baza de clienți a FashionUP și prezență în proiectele sale editoriale.

«MarketUP! este aportul nostru pe piața de online, pentru a genera mai multă performanță și autenticitate. În acest proiect sunt implicați parteneri, furnizori, dar și echipa extrem de dedicată a FashionUP. Este un nou pas în maturizarea și dezvoltarea brandului FashionUP, ce vine în mod natural în urma unui alt proiect digital lansat cu succes în 2018 – aplicația mobilă.», completează Mira Anghelescu.

FashionUP aniversează în 2019 10 ani de Tendințe și Dorințe împlinite. Brand-urile prezente pe shop, printre care Adidas, Benetton, Nike, Calvin Klein, Guess, Armani Jeans, Michael Kors, Just Cavalli, La Redoute, Love Moschino, Polaroid, U.S. Polo A.S.S.N. și Converse, reprezintă o marcă a stilului actual, cu selecții ce se aliniază trend-urilor internaționale. Consumatorii sunt constant sursa de inspirație a dezvoltării magazinului online, astfel că, de-a lungul acestor ani, noi categorii de produse au fost adăugate – de la articole sport, la colecții pentru copii și casă.

«FashionUP este mai mult decât o platformă de shopping online, este o experiență ce evoluează odată cu întreaga comunitate de clienți pe care am crescut-o și fidelizat-o cu fiecare comandă. Zece ani de fashion în România înseamnă un capitol bine scris în istoria achizițiilor din mediul digital. Ne bucurăm că am ajuns aici și că am contribuit la schimbarea obiceiului de consum pe plan local și nu numai!», spune Mira Anghelescu, directorul de operațiuni FashionUP.

În 2009, în birourile FashionUP din București erau 5 angajați ce gestionau cele 50 de brand-uri din portofoliu. Prima comandă pe shop a fost plasată în luna iunie, acum zece ani, și a fost o pereche de pantofi. Următorii doi ani aduc o îmbogățire a ofertei, cu accesorii și cosmetice, dar și o creștere considerabilă a numărului de fani pe pagina de Facebook oficială, FashionUP devenind cel mai urmărit cont în rândul magazinelor online.

În 2012, business-ul își exinde operațiunile în Bulgaria, pe FashionUP.bg, și reușește să atragă, în mai puțin de un an, 10.000 de clienți. Anul 2015 este unul de reafirmare pe piața de modă, astfel că FashionUP conturează evenimentul anual ”Ziua Internațională a Femeilor #PeToc”, concept dedicat femeilor care iubesc pantofii.

Din 2017, peste 19.000 de produse ce includ decorațiuni, articole pentru depozitare, bucătărie și obiecte de mobilier pot fi accesate ușor și livrate în orice colț al țării. În același an, retailer-ul înregistrează cele mai mari vânzări din istoria companiei, în cadrul campaniei de Black Friday.

În noiembrie 2018, se lansează aplicația mobilă FashionUP devzoltată în urma unei investiții de 60.000 euro, ce în prezent a fost descărcată de mai mult 40.000 de utilizatori.

Clienții FashionUP sunt femei și bărbați cu vârste cuprinse între 25 și 45 ani, care preferă să comande folosind telefonul mobil, mai ales prin aplicatia mobilă. Cele mai căutate categorii din site sunt rochiile și pantofii sport.

Numeroase oferte aniversare vor fi disponibile online, pe varianta desktop și prin intermediul aplicației mobile, toată luna iunie. Reducerile vor ajunge până la -80%, cu extra reduceri la categorii de top. În plus, FashionUP pregătește o amplă campanie de comunicare în care va implica o serie de influențatori digitali.

DESPRE FASHIONUP

În cei 10 ani de comerț online, FashionUP s-a diferențiat prin oferta extrem de variată pe zona de lifestyle pentru întreaga familie, de la îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, până la produse de îngrijire personală și obiecte de home&deco. Astăzi, magazinul comercializează peste 1.000 de branduri naționale și internaționale, cu zeci de mii de produse de calitate superioară, și urmărește mereu să ofere cele mai mici prețuri din piață.

FashionUP aduce în exclusivitate brandurile La Redoute și Heine, dar și mărci populare precum Guess, Love Moschino, Calvin Klein, Versace Jeans, Nike, Adidas, Pepe Jeans, New Balance, Desigual, Le Coq Sportif, Bensimon, Top Secret, Vans, Lacoste, Esprit, Triumph, Clinique, Bioderma și multe altele. Gama de produse a marketplace-ului se îmbogățește zilnic, cu item-uri noi.

În plus, magazinul oferă peste 10.000 de produse în stoc cu livrare rapidă, în 24 ore, un serviciu dedicat de customer care și programul de loializare CashUp, prin care clienții primesc bani înapoi la fiecare comandă. Clienții FashionUP pot plăti sigur și rapid online, prin ramburs, dar și prin mai multe rate, prin unul dintre partenerii bancari.

FashionUP este prezent în România, Bulgaria si Ungaria.