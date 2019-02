Cum sa ai grija de tenul tău in funcție de tipul acestuia

comunicat de presa

Suntem femei, iar partea noastra frivola este preocupata in egala măsura de vestimentație, bijuterii, make-up și cosmetice. Tenul insa este este trădătorul numărul unu al vârstei pe care noi toate dorim sa o ascundem mai mult sau mai puțin. Dar stim ce tip de ten avem? Cele mai multe dintre femei considera ca se încadreza la tenul mixt, gras sau uscat. “Legile cosmetologiei spun ca exista nu mai puțin de 10 tipuri de ten. Daca tenul tău este casectic sau pletoric, cuperotic, senil sau seboreic, sansele sa nu il fi îngrijit corect sunt foarte mari.”, explica Ana Maria Margineanu - specialist estetica faciala.

Care sunt cele 10 tipuri de ten, caracteristicile acestora si cum le ingrijim, ne invata Ana Maria Margineanu – specialist estetica faciala.

1. TENUL NORMAL prezintă o piele perfect echilibrata și neteda. “Nu este nici grasa nici uscata, este ușor strălucitoare și nu prezintă pori dilatați sau puncte negre. Nu este sensibilă și suporta ușor săpunul. Se întâlnește la persoanele tinere cu un metabolism echilibrat fără tulburări hepatice sau digestive. Se recomanda alternarea produselor de îngrijire.”, explica specialistul.

2. TENUL USCAT îl au de obicei persoanele blonde sau roșcate ( natural :) și este caracterizat in general printr-o piele subțire, cu aspect mat, fragila și lipsită de elasticitate sau rezistența. “Tenul uscat se ridează foarte ușor. Un ten uscat ne poate indica o funcționare defectuoasa a ficatului și a intestinului, iar uneori dereglări endocrine, mai ales ale tiroidei și nu in ultimul rând posibile tulburări ale circulației sangvine.Tenul uscat este sensibil in special iarna când pot apărea pete roșii din loc in loc. Putine persoane știu ca tenul uscat se împarte in doua categorii: TENUL DESHIDRATAT este cu pielea uscata din lipsa de apa, apare veștejit și deteriorat. Se descuameaza ușor, se irita și se înroșește cu ușurintă. Acest tip de ten conține mai mult sulf decât o piele normala iar fenomenul deshidratării poate fi superficial sau profund. Cel mai des îl întâlnim după vârsta de 30 ani. Pielea deshidratata necesita creme hidratante, nu suporta săpunul sau loțiunile astringente și trebuie protejata de agenții atmosferici.TENUL ALIPIC este pielea lipsită de materiile grase. Acest tip de ten exista si la femeile tinere și se prezintă uscat la atingere, cu coji, roșiatic, ce se irita rapid de la săpun și alcool. Pielea alipica are nevoie de creme grase, hrănitoare și trebuie ferita de frig, vânt și soare. De evitat produsele pe baza de glicerina sau loțiunile alcoolizate.”, recomanda Ana Maria Margineanu – specialist estetica faciala.

3. TENUL GRAS poate fi GRAS-ULEIOS și GRAS ASFIXIC observat mai des la brunete, prezintă o piele lucioasa, lipsită de suplete, unsuroasa in special pe frunte, pe aripile nasului si pe barbie. “Pudra cosmetica este obligatorie in procesul de îngrijire a unui ten gras. Porii dilatați sunt o caracteristica nelipsita la tenul gras iar lipsa de îngrijire duce la modificarea in timp a culorii pielii in gălbui sau chiar cenușiu astfel transformând tenul gras-uleios in unul asfixic. Acesta din urma nu prezintă o circulație sangvina normala iar țesutul cutanat nu mai este aprovizionat cu oxigen.

Pielea grasa reprezinta dese ori prima etapa de trecere spre TENUL SEBOREIC - patologic, legat de activitatea glandulara. Este ușor iritabil ce reacționează la aplicații externe printr-un flux seboreic sau prin cruste grase. Din păcate tenul seboreic deține o piele expusă la infecțiile stafilococice prin diminuarea mijloacelor sale de aparare, astfel devine tipul de piele pe care se dezvolta ușor acneea. Tenul poate deveni asfixic și in urma folosirii de produse contraindicate tipului de ten, care cu timpul obturează porii sau din cauza unei curățirii insuficiente a pielii, impuritățile împiedica funcțiile ei normale. Prima recomandare in cazul acestor tipuri de ten este curățarea profunda in cabinetele cosmetice prin tratamente mai mult sau mai puțin clasice, dar mai ales cu ajutorul microdermabraziunii ce reușește in doar câteva ședințe sa modifice considerabil aspectul neplăcut al tenului. Peelingul chimic in concentrații adecvate fiecărui caz, poate fi o soluție viabila pentru un ten asfixic”, sfatuieste specialistul in estetica faciala.

4. TENUL MIXT prezintă pe nas, frunte și barbie caracteristicile pielii grase in timp ce pleoapele, arcadele, sprâncenele, obrajii, gâtul, deține caracteristicile pielii uscate. “In aceste condiții singura rezolvare este tratarea corespunzătoare a fiecărei porțiuni in parte printr-o diferențiere clară de produse de îngrijire. Dacă pielea este totuși prea sensibilă tratamentul va începe cu hrănirea și regenerarea tenului, pentru ai restabili echilibrul. Corect îngrijit, tenul mixt poate recapătă calitatile pielii normale.”, ne sfatuieste Ana Maria Margineanu.

5. TENUL PLETORIC este un ten cu pori dilatați și o pilozitate crescută. Pielea este îngroșată, deshidratata, seboreică, cu tendința la acnee și cuperoza difuza. “Acest tip de ten corespunde temperamentelor colerice dar poște fi și rezultatul unor tulburări de metabolism. Pielea este congestionata permanent și are un aspect cărnos. Necesita consultul doctorului pentru stabilirea unui tratament adecvat și a unui regim alimentar corespunzător.”, continua Ana Maria Margineanu.

6. TENUL CASECTIC - este denumit astfel după cuvântul “ cașexie “ , adică atrofie generală. “Diminuarea tuturor funcțiilor pielii se datorează unor tulburări de ordin intern ( cardiace, nervoase), care influentează in mod negativ metabolismul pielii. Procesul de regenerare fiind încetinit, pielea se descuameaza din abundentă și astfel tenul se subțiază. Culoarea pielii apare alb-gălbuie, se simte aspra la atingere și dese ori prezintă mâncărime și usturime.”, explica Ana Maria Margineanu.

7. TENUL CUPEROZIC prezintă mici dilatații ale vaselor capilare, temporare sau permanente. “Zonele de elecție fiind pomeții și aripile nasului, capătă inițial un aspect congestionat, iar cu timpul roșeața se accentuează, instalându-se cuperoza. Cauzele ce accerelereaza procesul de dilatare a vaselor capilare pot fi atât factorii externi ( vânt, exces de soare, schimbări bruște de temperatura, folosirea produselor necorespunzătoare ), cât și interne, precum tulburări nervoase, regim alimentar necorespunzator sau o digestie defectuoasa. Tratamentul facial de tip fotoregenerare cu IPL + filtrul special pt vase capilare de 590 nm este singura metoda ce reușește sa imbunătățească aspectul de ten înroșit!.”, ne sfatuieste Ana Maria Margineanu – specialist estetica faciala.

8. TENUL RIDAT îl întâlnim odată cu înaintarea in vârsta dar de cele mai multe ori apare mai timpuriu datorită diferitelor abuzuri precum tutunul, alcoolul, lipsa de somn, deshidratare, dar și datorită influentei agenților atmosferici. “Persoanele slabe și cu pielea uscata sunt predispuse la un ten ridat excesiv chiar dacă vârsta nu le recomanda.

Ridurile pot fi superficiale, liniare, caracteristice tenurilor uscate; de expresie dar foarte fine in cazul tenului normal ; sub forma de cute adânci in cazul tenurilor deshidratate; sub forma de rețea care brăzdează întreaga fata, specifice vârstei înaintate.Remediile pot fi multiple dar întotdeauna se recomanda ca tratamentul sa înceapă din interior spre exterior ( hidratare, somn, alimentație corespunzătoare, suplimente ). Tratamentele cosmetice cu un real rezultat pentru tenul ridat sunt de tipul mezoterapia cu micro ace + substanțe active sau mai rapid, plasma pen.”, explica Ana Maria Margineanu – specialist estetica faciala.

9. TENUL SENIL sau pielea imbatranita se raportează la transformările pe care le suferă pielea in acest stadiu, mai exact straturile profunde ale pielii. “Mușchii își pierd tonicitatea, epidermul e îngroasa sau se subțiază, fibrele țesutului conjunctiv al dermului își pierd din elasticitate, porii se dilata. Pot apărea pete izolate, neuniforme, se schimba culoarea și catifelarea pielii, apar fire de par inutile, iar ridurile se adâncesc mereu. La început se observa o uscăciune excesivă a pielii, datorită lenevirii glandelor sebacee și sudoripare, moment in care trebuie sa luam in calcul schimbarea produselor de îngrijire cu unele mult mai grase și nutritive. Specific tenului senil sunt și așa numitele edeme de sub ochi, sub forma de pungi datorită acumulărilor patologice. Se recomanda masaj cosmetic frecvent pt a drena apa din țesut cât mai eficient cu putința.Tratamentele de întreținere specifice tenului senil sunt multiple, începând cu tratamentele cosmetice clasice + măști hidratante frecvente, pana la stimularea biologica a celulei prin terapii de fotoregenerare sau mezoterapia virtuală. Pentru o îmbunătățire considerabila și de lunga durata exista soluții precum terapia cu plasma proprie sau mezoterapia injectabila.”, sustine specialistul in estetica faciala.

10. TENUL ACNEIC - “Se datorează in urma unei complicații majore a seboreei și prezintă comedoane, papule, papulo-pustule sau pustule foliculare, noduli, mici abcese și cicatrice. Evoluția acută a acneei se produce in majoritatea cazurilor, la pubertate, cuprinde atât fata cât și spatele, pieptul și chiar umerii datorită echilibrului hormonal tulburat ce favorizează ACNEEA JUVENILA.Dacă au apărut doar comedoane in jurul cărora pielea se inflamează și apare o pustula proeminentă in centrul căreia rămâne extremitatea comedonului, se instalează ACNEEA PUSTULOASA. Alteori se formează un nodul de mărimea unui bob de mazăre, dureros, fiind vorba de ACNEEA INDURATA . Evoluția acesteia este lenta, se soldează de multe ori cu distrugerea țesuturilor și apariția de cicatrici neregulate.La persoanele in vârsta, pielea acneice se poate datora unor tulburări digestive, gastroenterite sau tulburărilor sistemului neuro-vegetativ. Dereglările hormonale nu trebuie excluse in cazul unei erupții acneice. Medicul dermatolog va prescrie tratamentul adecvat și personalizat fiecărui tip de acnee. Prima recomandare a mea este o îngrijire riguroasa a tenului atât acasă cât și in cabinetul de cosmetica. Tratamentele ce reușesc sa imbunătățească considerabil aspectul inestetic al unui ten acnei sunt de tip IPL cu filtru dedicat in tratarea acneei - 430 nanometri. Sunt excluse tratamentele ce includ expunerea la abur, mezoterapie virtuală sau cu micro ace.Cel mai important aspect atunci când ne ocupam de tenul nostru, este sa ne asiguram ca am identificat corect tipologia lui și sa-l îngrijim corespunzător. Pentru a fi sigure 100%, va recomand sa consultați un specialist avizat.”, incheie Ana Maria Margineanu – specialist estetica faciala.

ANA MARIA MARGINEANU - Este specialist cu o vechime de peste 16 ani in domeniul esteticii medicale. Cu studii de specialitate in medicina, Ana Maria Margineanu este tehnician cu specializari multiple in make-up si cosmetica (pigmentari medicale, plasma pen, indepartare si corectie tatuaje, extensii si laminare gene, epilare definitiva); Unic Membru din Romania al SPCP (The Society of Permanent Cosmetic Professionals) din Statele Unite ale Americii; International Master Trainer Start Academy din 2011 pe o gama diversificata de specializari si Partener “Salveaza Feminitatea”- Proiect Umanitar. Tehnician cu experienta în estetica faciala si corporala , pigmentări medicale, îndepărtare tatuaje, corecţii si mai nou plasma pen/ fibroblast. Ana Maria Margineanu a dezvoltat tehnici de corecţie pentru procedurile de make-up permanent vechi.

Featured foto by popcorner via Shutterstock