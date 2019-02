Celulele stem din trandafirul de Damasc, secretul ochilor fericiti

Comunicat de presa

SKYENDOR lanseaza THE EYE CONTOUR RITUAL – un protocol de tratament si de ingrijire a pielii din jurul ochilor. Ingredientele active din cele patru produse revolutionare – plasturi cu colagen nativ, ser tratament, pentru contur si crema – asigura redarea stralucirii si fermitatii pielii, precum si estomparea cearcanelor, pungilor de sub ochi si a ridurilor fine din jurul acestora.

Devitalizarea pielii din jurul ochilor, zona cea mai sensibila, are ca efect un aspect general obosit, imbatranit. Tocmai de aceea, SKYENDOR s-a concentrat pe realizarea unui ritual simplu, dar in acelasi timp, combinand efectele spectaculoase ale doar doua produse. Astfel, 50 de milioane de celule stem ale trandafirului de Damasc, alaturi de factori de crestere precum proteoglicanos, lipozomi GF, triterpeni si trufe albe de Piemont devin aliatii tai in materie de frumusete in cele mai noi produse SKYENDOR dedicate ingrijirii pielii din jurul ochilor. Aceste ingrediente active imbunatatesc calitatea pielii, reduc ridurile si ii redau fermitatea si densitatea, oferind in acelasi timp stralucire si hidratare.

TIMELESS PRODIGY EYE CONTOUR - Crema premium antirid pentru ochi

Serul aduce pielii luminozitate, moliciune, confort si hidratarea de lunga durata. Ofera o textura originala si inovatoare, proaspata pentru simturi si cu un finisaj luminos si catifelat care se adapteaza perfect oricarui tip de piele.

Ingrediente: 5FC, 50 M CM de trandafir de Damasc, trufe albe, proteoglycani solubili, ceai Kombucha, Teprenona, Anemarrhena asphodeloides, Ext. Jambu, Backuchiol, Vit. C, E, B5, B7 si B9, hyaluronic acid.

Ritualul de ingrijire include si o pereche de plasturi, realizati dintr-o plasa de colagen nativa, structurata in 3D si impregnata intr-o solutie bogata in acid hialuronic cu greutate moleculara mare. Astfel, ingredientele active actioneaza in profunzime, netezind ridurile si reducand tensiunea din zona delicata din jurul ochilor chiar de la prima aplicare.

TIMELESS PRODIGY EYE PATCH - PLASTURI PREMIUM ANTIRID PTR. OCHI

Plasturii SKYENDOR cu colagen sunt solutia perfecta pentru a reda fermitatea pielii din jurul ochilor. Efectul este vizibil si de durata datorita structurii 3D si acidului hialuronic cu o densitate moleculara ridicata cu care acestia sunt impregnati. Pentru efecte maxime, plasturii SKYENDOR pot fi folositi ca parte din GLOBAL EYE RITUAL, ideal pentru combaterea imbatranirii tenului, estomparea ridurilor fine, refacerea conturului ochiului si reducerea pungilor de ochi si a cearcanelor.

Eficienta acestui ritual a fost dovedita stiintific. Astfel, dupa 14 zile de aplicare, pungile de sub ochi au fost netezite in proportie de 100%, acelasi rezultat fiind obtinut si in cazul conturului ochilor care a devenit mai hidratat. in proportie de 96%, participantele la studiu au declarat ca dupa doua saptamani conturul ochilor a devenit mai radiant si mai luminos, iar ridurile si liniile de expresie din aceasta zona netezite. De asemenea, 92% au remarcat un efect de lift al pleoapelor superioare si estomparea aspectului general obosit.

Produsele sunt disponibile in doua variante, de aplicare profesionala, in salon, respectiv de aplicare acasa si se gasesc exclusiv in reteaua de saloane GETT’S.