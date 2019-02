Camicissima, brandul italian de camasi barbatesti, se lanseaza in Romania

Comunicat de presa

Camicissima, brand italian cu traditie in fabricarea camasilor barbatesti, intra pe piata din Romania si deschide magazine in trei centre comerciale din Bucuresti, ca parte a planului de extindere a companiei la nivel international. Noile magazine prezinta colectia de toamna-iarna 2018/19, formata dintr-o gama larga de produse care evoca stilul italian rafinat si atentia la detalii, prin serviciul unic de personalizare.

Primele magazine Camicissima din Romania sunt amplasate in Park Lake Shopping Center, Plaza Romania si Mega Mall, urmand ca, pana la finalul anului, reteaua sa se extinda in alte trei locatii cheie. Fiecare magazin Camicissima ofera un serviciu unic de personalizare a camasii prin brodare, oferind produsului final o nota de exclusivitate si personalitate.

Camicissima este un brand specializat in fabricarea camasilor de calitate, care se deosebesc prin atentia oferita in alegerea materialelor si a croielii. Printre articolele sezonului de toamna-iarna 2018/19, se afla camasi, accesorii, pulovere, cardigane, pantaloni si jachete care sa creeze tinute elegante, in tendinte, dar, in acelasi timp, practice. Inspiratia colectiei disponibile in magazinele din Romania este barbatul pasionat de calatorii, aflat in cautarea aventurii, dar atent la stil, detalii si calitate. Piesele vestimentare evoca stilul barbatului urban contemporan, mereu in miscare.

“Suntem incantati sa anuntam prezenta brandului italian Camicissima pe o piata cu mult potential de dezvoltare, precum Romania. Camicissima ofera consumatorului o gama variata de articole vestimentare, o expresie a stilului italian rafinat, care se adreseaza barbatului atent la detalii si la calitate”, a declarat Fabio Candido, Presedinte Camicissima.

“Intotdeauna ne-am indreptat atentia catre francize si branduri de calitate, astfel ca decizia de a ne alatura extinderii internationale a brandului Camicissima a fost una fireasca. Avem o expertiza vasta in piata de retail din Europa si vedem oportunitati mari de dezvoltare a brandului atat in Romania, unde am deschis primele trei magazine, cat si in Cipru, unde am deschis un magazin la finalul anului 2018”, a declarat Giannis Marinopoulos, Managing Director Fabrecon Trading LTD, compania care a adus brandul Camicissima pe piata din Romania.

Peste 300 de camasi barbatesti sunt disponibile in diferite marimi si croieli, astfel incat sa se potriveasca perfect cerintelor oricarui client. Vedeta sezonului este linia de camasi Trendy, alaturi de game de camasi din bumbac, disponibile in diverse imprimeuri, intr-o singura culoare, in carouri sau cu micro-modele geometrice si florale care ajuta la crearea unui stil personal autentic. Colectia este completata de gama Fancy de camasi mai formale, al caror diferentiator este gulerul, de inspiratie clasica italiana sau franceza. La acestea se adauga produsul emblematic al Camicissima, camasile non-iron, ideale pentru barbatii care calatoresc cu regularitate.

Colectia de pantaloni aduce in prim-plan stilul vintage, prin doua noi modele: pantaloni clasici, din bumbac chinos, si jeans dry fit, alaturi de cele cinci modele de pantaloni cu buzunare. tinutele casual pot fi completate cu articole din gama tricotajelor, produse dintr-un amestesc delicat de casmir, care cuprinde pulovere pe gat sau cu decolteu in V, veste simple sau in nasturi, jachete cu buzunare sau cu fermoare, in nuantele sezonului: portocaliu, rosu, violet si verde.

Gama de jachete, care devine din nou articolul vestimentar cheie in conturarea aspectului masculin, a fost reinterpretata de Camicissima, pentru un stil casual, lejer, si include diverse modele, de la jacheta tricotata, la cea clasica sau din lana. Colectia este completata de selectia de paltoane adecvate oricarei ocazii, in nuante de albastru care sa se asorteze cu articolele in culori calde si naturale ale colectiei.