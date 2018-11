ECCO Celebration Kids realizata cu dragoste pentru copii

Comunicat de presa

Colectia ECCO Celebration Kids propune o serie de optiuni de cadouri pentru cei mici, care se adreseaza atat bebelusilor, copiilor de varsta mica cat si adolescentilor.

ECCO First pentru copii cu varsta 0-2 ani

Perfecti pentru copiii activi care sunt mereu in miscare, ECCO First asigura suportul si confortul pe tot parcursul zilei. Fiind o colectie de Sarbatoare, culorile metalice si detaliile florale au fost atent selectate pentru a completa tinuta festiva a micilor exploratori. ECCO First le permite copiilor sa se bucure de aventurile iernii la maxim.

ECCO Snoawboarder pentru copii cu varsta 3-7 ani

ECCO Snowborder protejeaza piciorusele copiilor facand fata cu succes provocarilor iernii, incepand de la troienele de zapada ce ii indeamna pe copii la joaca si pana la temperaturile foarte joase. Aceste cizme ofera cea mai buna potrivire posibila si o fixare rapida, astfel incat sa se poata ajusta cu usurinta chiar si atunci cand copilul se afla in mijlocul muntilor de zapada.

ECCO Soft pentru copii cu varsta 8-12 ani

Colectia ECCO Soft este special conceputa pentru a oferi libertate unui copil si posibilitatea de a se bucura de aventuri chiar si in timpul iernii, membrana GORE-TEX® asigurand impermeabilitate de 100%. Talpa direct injectata ofera un confort sporit, facand aceste ghete elegante ideale pentru zilele lungi la scoală sau plimbarile din timpul vacantei.

ECCO Intervene pentru copii cu varsta +13 ani

Designerii ECCO Kids inteleg perfect de ce au nevoie tinerii: de o forma exceptionala, de un confort maxim si de un design modern. Sistemul de inchidere cu siret si fermoar pe partea interioara asigura o incaltare facila si un look in tendinte.

Colectia ECCO Kids Celebration se gaseste in toate magazinele ECCO din Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Timisoara, Brasov si Sibiu, precum si in magazinul online www.ecco-shoes.ro.

In perioada 02-07 Decembrie 2018 va puteti bucura de o reducere de 20% la incaltamintea pentru copii. Oferta este valabila in limita stocului disponibil pentru clientii ce detin card de fidelitate ECCO, dar si pentru cei care vor aplica pentru un card de fidelitate in unul dintre magazinele ECCO din tara.