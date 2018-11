ABSOLUT se imbraca in primul design de inspiratie romaneasca

comunicat de presa

Noul design propus pentru ambalajul ABSOLUT urmareste liniile unei tinute de sarbatoare romaneasca si aduce impreuna elementele de identitate locala cu incarcatura culturala. Conceptul ABSOLUT Romania a luat nastere in pragul unui eveniment care trimite cu gandul la schimbare, 100 de ani de Romania, si isi desfasoara povestea in patru directii creative: spatiul culturii si al societatii care prinde contur prin cladirile emblematice, spatiul decorativ al motivelor traditionale, spatiul umanizat al petrecerilor si spatiul narativ al esentei artistice romanesti ca fir rosu ce leaga traditionalul de modern. Design-ul ambalajului surprinde emotia prezentului care dupa un secol de Romania, isi asuma trecutul si priveste spre viitor.

ABSOLUT este un brand care crede in progresul unei societatii prin creativitate manifestata prin arta – pe pietele internationale in care este prezent, ABSOLUT a colaborat cu peste 550 de artisti, printre care Andy Warhol, Louise Bourgeois, Keith Haring, transformand publicitatea in arta si contribuind la modul in care ne raportam astazi la o creatie artistica. Daca exista un brand care poate sa vorbeasca despre arta, atunci trebuie sa fie unul care a produs o schimbare de perceptie la nivel global – manifest pe care ABSOLUT si-a propus sa il sustina si la nivel local.

in iulie 2018, ABSOLUT a lansat in Romania www.100Absolutartists.ro, prima platforma care sustine si promoveaza noul val de artisti din cinematografie, literatura, arte vizuale, design vestimentar si muzica, aducand in fata publicului 100 de artisti cu potentialul de a deveni nume de referinta in domeniile artistice in care activeaza.

in continuarea demersului de sustinere a artistilor locali, ABSOLUT redirectioneaza 5% din vanzarile sticlei in editie limitata ABSOLUT ROMaNIA catre 5 burse pentru 5 artisti de pe platforma www.100Absolutartists.ro. Procesul de selectie a celor cinci artisti va fi realizat de catre curatorii platformei: istoricul de arta si curatorul Magda Radu pentru arte vizuale, jurnalistul si scriitorul Alex Tocilescu pentru literatura, criticul de film Iulia Blaga pentru film, redactorul-sef al revistei ELLE Romania Roxana Voloseniuc pentru design vestimentar si Dan Amariei, solistul trupei de rock alternativ Omul cu sobolani, pentru muzica.

Sticla ABSOLUT Romania in editie limitata, inspirata de implinirea a 100 de ani de Romania, poate fi gasita in retelele de hypermarkets si supermarkets din tara sau online pe worldofdrinks.ro/absolut-romania, in limita stocului disponibil.