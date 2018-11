Intampina sezonul rece cu item-urile must-have Levi’s din colectiile: Sherpa, Cord si Puffer.

comunicat de presa

In ton cu influentele streetwear, stilurile supradimesionate si chiar carourile, pentru sezonul rece stilistii Levi’s® aduc in prim plan colectia Sherpa, pentru barbati si femei, ce reinventeaza stilul clasic american in cele mai neasteptate si moderne moduri. Blana de la guler si din interiorul gecii ofera un look foarte cool, dar este si o optiune buna pentru zilele mai putin calduroase.

Modelul Sherpa Trucker Jacket pentru barbati este un alt item clasic american care s-a ridicat de la nivelul de imbracaminte de lucru la cel de etalon in moda. Aceeasi calitate si rezistenta ca pana acum, acest must-have al garderobei este unul din cele mai populare stiluri ale noastre, iar in acest sezon evolueaza in moduri neasteptate si foarte moderne. Cu siluete supradimensionate si finisaje decolorate, zilele friguroase arata mai bine ca niciodata.

Geaca Sherpa pentru femei este tot ceea ce isi poate dori o iubitoare de moda pentru un outfit cool si confortabil in sezonul rece. Unul dintre cele mai populare itemuri Levi’s® de-a lungul timpului, modelul de geaca Sherpa este foarte versatil si poate fi integrat cu usurinta in multe outfit-uri, indiferent de preferinte. Punand in evidenta aceleasi stiluri moderne ca si la barbati, stilistii Levi’s® s-au jucat cu proportiile, oferind lungime si versiuni crop modelului Sherpa sau texturi noi si detalii de design, cu scopul de a crea un statement item pentru garderoba de iarna a femeilor.

Colectia Cord pentru barbati ne intoarce in timp, in anii ’90 si ne aduce aminte de stilul raiat, caruia ii adauga un plus de noutate prin culori, finisaje si combinatii interesante de texturi.

Nemaifiind demult considerata o tesatura pentru bunici sau pentru profesorii de facultate demodati, corduroy a renascut in noile tendinte ale modei. De la skaterii de pe strada pana la cei care alearga in praf – aceasta tesatura este alternativa perfecta a acestui sezon. Alaturi de denim sau in locul sau, cords este fina si placuta la atingere.

Stilul sport continua sa domine trend-urile din aceasta iarna, iar geaca Puffer completeaza orice look.

Puffer este geaca cu puf must-have pentru sezonul de iarna, ce vine intr-o serie de culori atractive, chiar si un argintiu metalizat, perfecta pentru un look stylish. Unde mai punem ca geaca Puffer este foarte calduroasa si impermeabila.

Clasicele itemuri din garderoba de iarna – cu lungimea crop si guler inalt – imbina moda cu functionalitatea: fiecare geaca Puffer are o compozitie ce izoleaza foarte bine si este impermeabila. Disponibila in culori atractive si cu logo-ul Levi’s® Sportswear din anul 1984 ce completeaza trend-ul, geaca Puffer este un item de baza in garberoba oricarei femei in sezonul rece.