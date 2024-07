În vara 2024, bijuteriile și detaliile specifice acestor accesorii atât de îndrăgite au poposit nu doar la gâtul, urechile și încheieturile noastre, ci direct pe suprafața sandalelor. Vara aceasta are niște tendințe tare interesante în materie de încălțăminte, iar designurile elegante sau prețioase care includ detalii de décor specifice bijuteriilor (ștrasuri, diverse pietre prețioase, elemente metalice aurii sau argintii etc) aduc un element de spontaneitate atunci când vine vorba de un look inedit și fresh.

Menționăm că se poartă sandalele care includ inele metalice care îmbracă degetul mare al piciorului, sandale decorate cu diverse elemente tipice bijuteriilor, sandale care ies în evidență tocmai prin aceste detalii și transformă look-ul obișnuit într-un elevat sau strălucitor. Iată 10 modele de sandale decorate cu elemente specifice bijuteriilor: