“Am fost atrasă întotdeauna de acest domeniu, iar eu desenam încă din copilărie. Talentul la desen m-a împins, ușor, către design vestimentar. Am avut această înclinație, dar cu toate acestea am urmat o facultate care nu are nicio legătură cu arta vestimentației. Așa am fost ghidată de părinți să urmez o facultate ca ASE-ul... Zece ani am lucrat într-o companie petrolieră, ca mai apoi să fiu mamă pentru prima dată. Am rămas acasă, în concediu de maternitate, apoi a urmat și cel de al doilea copil. A fost momentul în care m-am regăsit, am început să fac multe lucruri care îmi plac și mi-am dat seama că desig-ul vestimentar mă împlinește. Am participat la târguri vintage, am realizat că hainele sunt un mod de a defula, cumva, iar apoi mi-am spus că le pot face și eu, le pot crea exact așa cum mi le doresc.”

Școală de design vestimentar, proiecte și vise duse la capăt

“Am urmat cursuri de design vestimentar la Atelierele Ilbah, iar de o lună de zile urmez un curs de proiectare vestimentară. Cel care ne ghidează la aceste cursuri a încercat să comprime toată informația care se predă la facultate în module pe care le studiem în cinci luni. Mi-am dorit foarte mult să îmi găsesc un job în acest domeniu, însă toată lumea solicită experiență. Peste toate, eu nu am facultatea de arte, iar acesta a fost un impediment... Am reușit să mă angajez la o companie producatoare de textile , însă acolo am fost Key Account Manager pe export, nu designer. După ce am încheiat job-ul la ei, mi-am spus că e timpul să creez propria colecție. Astfel, s-a născut X-RAY Effect, o colecție inspirată dintr-o tehnică fotografică în care erau surprinse obiecte care se arată dincolo de ambalaj, de piele, etc. Voi exemplifica simplu, cu un căluț de mare surprins prin tehnica aceasta, căruia i se vedea scheletul. Așadar, m-a captivat această temă despre tot ceea ce înseamnă „dincolo de ambalaj”. De aceea, toate produsele sunt transparente. Folosesc organza din mătase, catifea din mătase sau sintetică, îmi place la fel de mult taftaua și iubesc culorile inspirate din natură, așa cum este verdele în toate nuanțele sale. Iubesc fucsia, rozul puternic....”

Feedback-ul, target-ul Diana Amar

„Hainele mele sunt cumpărate și iubite de persoanele care se simt bine în pielea lor și care au încredere în ele, sunt dezinvolte... Nu trebuie să aibă forme de fotomodel, colecțiile mele atrag orice fel de siluetă, important e ca ele să aibă atitudine. Oricine își dorește să fie specială poate purta hainele semnate Diana Amar. Peste toate, mă adaptez la cerințele clientului și soluția o găsim împreună, astfel încât să fie mulțumit.

Colecții de vis, în nuanțele naturii și print-uri originale create de designer

“Prima colecție este X-RAY Effect, pe care am lansat-o în anul 2018 la Bucharest Fashion Week, in urma participarii la concursul Young Designers on Stage, unde m-am calificat printre cei trei câștigători, iar ca o completare, în vara următoare, am realizat o colecție pe nuanțe de bej, argintiu, verde, nude, inspirată din natură. Iubesc mult câmpurile verzi, câmpurile din lavandă, cele cu spic de grâu. De aici inspirația mea și colecțiile mele care aduc aminte de natură. A doua se numește Botanical Fantasy, unde am realizat primele broderii manuale, pentru un efect feminin de top. A fost o colecție care a avut succes și încă mai are... Pentru toamnă-iarnă mă inspiră foarte mult costumul bărbătesc, silueta androgină... Pornind de la sacou, am idei generoase pentru o nouă colecție care va conține stofe de calitate cu imprimeuri colorate. Iubesc sacoul destructurat, iubesc imprimeurile pe stofă, stofa în dungi, imprimeurile pepit, etc... Acum am o abilitate nouă de a-mi crea propriile print-uri și am găsit pe cineva care poate printa pe material ceea ce creez eu. Așadar, eu le fac în acuarelă, le prelucrez în Photoshop, apoi le aplic direct pe reper. Cei din atelier îmi fac tiparele digital, iar eu aplic desenele mele pe reper. Voi face și cămăși cu printuri florale, feminine, diafane. Produsele mele preferate sunt cele imprimate digital, așa cum e cămașa cu flori de câmp din organza sintetică. Este o piesă versatilă, extrem de frumoasă. La fel de mult iubesc și rochia blue ciel imprimată. Aș mai spune că nu mă inspiră trend-ul de moment, iubesc lucrurile care au fost la modă și mă ispiră mai ales ceea ce e ușor vintage.”

Designeri preferați

“Printre designerii romani pe care îi ador se numără Marius Mușat, Ana Alexe ,Oana Lupaș, Irina Shrotter sau designer-ul rus Ulyana Sergeenko, precum și Georges Hobeika sau Anna Sui. Vedetele din România care au purtat tinute semnate de mine sunt Irina Rimes si Ester Peony.

Planuri

“Ca planuri, aș dori să găsesc pe cineva care m-ar putea reprezenta în afara țării. Am vândut în afara țării, însă îmi doresc să vând mai mult. Acum, creațiile mele se află într-un showroom din localitatea Corbeanca și în Molecule F, precum și pe site-ul meu- http://www.dianaamar.ro/

Instagram Diana Amar: https://www.instagram.com/diana.amar.creations/?hl=ro