Accesoriul acestei primăveri a fost cu siguranță umbrela, iar începutul verii păstrează aceeași linie, cu mențiunea că acum ne-ar trebui totuși una de soare. Până se întoarce această modă de mult apusă, le cerem ajutorul designerilor români, de la care am vrea să aflăm ce culori și ce materiale ne recomandă pentru o vară caniculară.

Alb imaculat

Grupul designerilor care au pariat pe alb e format din Ioana Ciolacu, Larisa Dragna, Parlor sau Murmur. Ioana Ciolacu rămâne fidelă materialelor naturale produse local și propune câteva piese de inspirație japoneză. Ușor de purtat, lejere și foarte cool în același timp, sunt ideale pentru timpul liber, iar combinația câștigătoare e cea cu espadrile colorate sau papuci aurii.

Larisa Dragna a pregătit pentru acest sezon câteva modele de rochii albe, din bumbac, perfecte pentru o plimbare în orașul toropit de căldură, dar și pentru zilele relaxate de vacanță la mare. Poartă-le cu balerini cu paiete sau cu o pereche de sandale argintii cu talpă ortopedică, dacă nu ești adeptă unui look all white.

Cine rezistă unei rochii Parlor? Noi n-am întâlnit încă o astfel de femeie! Iar în această vară Parlor trece la misiune imposibilă, căci am vrea minimum trei rochii, nu una. Mătase sau in, cu broderie, volane, fundă sau nasturi, rochia-fără-care-nu-poți-să-trăiești e sigur în această colecție. Dacă vrei un look prețios, e suficient să o porți cu sandale cu baretă și toc, dar aceeași rochie poate face echipa perfectă cu o pereche de sneakers.

Pentru zilele în care vrei să te simți irezistibilă există Murmur. Albul predomină în colecția primăvară-vara 2019 și poți alege între rochii mini, maxi, topuri, pantaloni sau bodysuits. „Alege” e un fel de-a spune, e aproape imposibil să nu-ți dorești un dulap întreg de haine în care arăți precum Heidi sau Gisele. Bonus: vizitele la showroomul Murmur te ajută să renunți măcar pentru câteva zile la zahăr, fast food, sucuri și alte obiceiuri nesănătoase aducătoare de calorii.

Curcubeu în dressing

Pentru cele care aleg haine colorate pe timpul verii, veștile sunt bune: designerii români s-au pregătit serios. Studio Cabal mizează pe culori puternice, precum galben sau albastru intens, iar piesele lor lejere se transformă într-un magnet. Fiecare colecție Studio Cabal pare creată pentru vacanțe lungi sau zile relaxate, așa că nu ne mai imaginăm vara fără o rochie drapată sau un top cu volane.

Smaranda Almășan combină printurile și paietele și schimbă astfel reperele coolness-ului. Ți se par prea îndrăznețe? Poartă-le seară, cu o jachetă din denim și sandale fără toc și amintește-ți că abia așteptai să vină vara că să porți haine colorate. Acum e momentul!



A zis cineva electric? Avem! Galben neon, adus direct de la Cluj, de Concepto. Știm că v-ați săturat de pictorialele cu lookuri de festival, dar, dacă aveți deja bilete la Electric Castle, Summerwell sau Untold, colecția Basics semnată Concepto e ideală pentru evenimente de acest gen. Pantaloni cargo, topuri cropped, rochii mini sau bustiere din pene, oricare ar fi stilul tău, vei găsi aici cel puțin o idee de ținută.

Pentru cele care nu pot alege o singură culoare, există Corina Vlădescu. Cuvântul de ordine e „lejer”, rochiile sau topurile create de Corina par să dețină secretul hainelor în care nu ți-e niciodată cald, iar asta le face perfecte pentru lunile care urmează.

Negrul e noul negru

Evident, vom avea întotdeauna femeile care poartă negru indiferent de anotimp, iar designerii români știu asta mai bine că oricine. Florentina Giol e probabil designerul care a răspuns cel mai des la întrebarea „Dar pe negru aveți?”, prin urmare și în această vara colecția ei e formată preponderent din haine negre. Pantalonii sunt întotdeauna piesele-vedetă în colecțiile ei, iar acum a adăugat și câteva modele de salopete pe care, în funcție de accesorizare, le poți purta la birou, dar și la un eveniment de seară.

Iar pentru zilele în care nu e niciun nor și vântul nu adie, Silvia Șerban a găsit soluția: purtăm haine negre, dar transparente. Această e de altfel și varianta ideală în cazul în care ai de împăcat două evenimente în aceeași zi - e suficient să schimbi pantofii sport cu unii cu toc și ținuta de zi e numai bună pentru o seară cocktail.

Așadar, vara aceasta alegeți cum simțiți, bucură-te de soare și ai curaj să încerci lucruri noi, poate și puțină culoare, fie ea la propriu sau la figurat!

Sursă foto: Murmur, Parlor, Smaranda Almasan, Band of Creators, Ioana Ciolacu, Studio Cabal, Concepto.