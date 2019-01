Ce înseamnă mai exact ținutele feminine în straturi tip layering ale iernii acesteia? Cum se poată ținutele în straturi pentru a ajunge la variante feminine, sofisticate, cu linii ladylike, elegante și detalii luxoase pe alocuri dar în final effortless, versatile și potrivite oricărei ocazii sau oricărui moment al zilei?

Există reguli pentru a alcătui ținutele în layere specifice acestei ierni? Sau regula este că nu există nicio regulă? De fapt, norme nu ar fi, dar o bază este importantă!

Ținutele feminine în straturi nu sunt nici ostentative, ori epatante, dar nici fade, șterse ori sport. Nu sunt nici prea elegante și prețioase, dar nici relaxate total, șleampete. Sunt, de fapt, construite pe juxtapuneri contrastante, cât mai diferite și variate, dar care, cumva, se îmbină echilibrat, perfect.

Ț inutele feminine în straturi se poartă mult în acest sezon rece!

Unde am văzut, deci, cum se poartă ținutele în straturi cu look feminin, acest sezon? Am făcut un fel de ”top”, în care îți voi povesti mai exact ce reguli pentru a alcătui ținutele în layere să urmezi, inspirându-te din outfit-urile creatorilor de modă.

Așadar, ținutele feminine în straturi ale momentului sunt:

Ținutele feminine în straturi, de inspirație luxury-monahală propuse de Giambattista Valli. Aici rochiile maxi, monahale, până în pământ au fost asortate cu cojocele maxi la fel de lungi, din blană.

Cum se poartă ținutele în straturi, dacă vrei un mix feminin/androgin? Inspiră-te de la Stella McCartney, unde costumele cu sacou și pantaloni la dungă, completate de mantouri din stofe au reușit să fie super feminine prin curgerea lor.

Tot pe androgin versus feminin au mers și Carolina Herrera, Philosophy sau McQueen. Aici ținutele feminine în straturi au fost bazate pe costume bărbătești, uneori stil tuxedo, alteori cu redingotă, cu sacou și pantaloni, completate de detalii feminine. Cămăși transparente, din voal, gulere dantelate, victoriene sau franjuri retro, a la anii 20 și bijuterii masive și ținuta a devenit feminină, luxoasă.

Pentru ținute în layere feminine dar sport în același timp, vezi combinațiile Balenciaga. Cât mai multe bluze, helănci, sweatere și hanorace oversize, purtate unele peste altele, asortate cu cât mai multe geci și pardesiuri, totul alături de fuste din stofă cadrilată și cizme cu toc second skin.

Ce reguli pentru a alcătui ținutele în layere a avut Philip Lim? A mers pe contraste: rochii flu-flu satinate, cu dantelă și print ludic, alături de geci matlasate, masive, cizme stil jocheu, genți mari, supradimensionate și eșarfe drapate, cu motive caleidoscopice.

Valli a propus și ținute feminine în straturi de inspirație Victoriană . Aici fustele maxi au fost completate de topuri cropped și pelerine din paiete!

Layere feminine, de data aceasta cu vibe Hippie sau Boho, cu multe detalii etnice am văzut la Chloe, Louis Vuitton și Coach. Aici blana, materialele delicate, fluide și pattern-urile etnice, eclectice au fost completate de paiete, calapoade bărbătești, pulovere, cojocele, genți statement și bijuterii masive.

La Tom Ford și Balmain sunt alte reguli pentru a alcătui ținutele în layere, feminine. Aici s-a mers mult pe materiale strălucitoare, prețioase, cu aplicații în stilul paietelor sau a solzilor tip lamѐ.

La Ford colanții animal print au fost asortați cu tocuri, ciorapi plasă, bluze cu paiete și trenciuri din piele și blană, turbane și accesorii bling-bling.

Iar la Balmain pantalonii masculini au fost din paiete aurii, fiind completate de trenciuri paietate și bluze tot din paiete.

Reguli pentru a alcătui ținute în layere: de la bluze, topuri, jachete, fuste și pantaloni până la accesorii, genți și încălțăminte

Cum se poartă ținutele în straturi a la Miu Miui, Chanel sau Louis Vuitton? Se poartă cu costume stil deux-piece, cu fuste și sacouri din stofă tip tweed, completate de cămăși bărbătești, pantofi cu calapod bărbătesc sau inserții luxoase.

Ținutele feminine în straturi au fost adesea îndrăznețe . De exemplu, Miu Miu, Marni sau Fendi au mers pe trenciuri, pardesiuri și paltoane din vinilin glossy, colorat, completate de stofe, cizme cu toc, sandale cu șosete la vedere, lauri mari, boa cu pene, eșarfe delicate, transparente, dar și centuri alte de ”militar” ori genți amintind de servietele domnilor.

Ținutele feminine în straturi ale iernii au ieșit în evidență și la Philosophy, unde salopetele au fost asortate cu bluze cu mâneci bufante, victoriene, ciorapi cu buline și stiletto. Dar și la Prabal Gurung, unde pantalonii Cargo au fost asortași cu pulovere pe gât, pantofi cu toc și manșon din blană, elegant, sofisticat.

Și la Fendi găsești inspirație pentru a compila astfel de outfit-uri șic, stratificate, feminine. Aici fustele midi, cu peplum și volan au fost asortate cu pulover maxi stil hanorac, genți din blană animal-print și cizme colorate, galbene.

Mergi la Zimmermann și combină rochii maxi, delicate suave, mătăsoase, feminine, cu motive florale și de eșarfă, cu paltoane din blană plușată și cizme animal-print. Și tot aici pentru a combina pantalonii din stofă cu pelerinele în ton, cu cizme și cutele din piele, într-un look ”vânătoresc” britanic, tare elegant și sofisticat.

După cum vezi, sunt multe variantele propuse de designeri, pentru cum ai putea alcătui ținutele feminine în straturi ale acestui sezon. Unele mai casual, altele mai îndrăznețe. Unele mai masive, altele mai fluide și diafane. Dar toate, fără excepție, bazate pe contraste de materiale, stiluri și linii.

Tu? Îndrăznești să fii femeia actuală?

Sursa foto front page – Unsplash

Un material de Iulia Claudia Dumitru - autor Kudika Shopping