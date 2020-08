Conectarea la energia strabunilor te responsabilizeaza, te face mai constienta de tine insati si de lucrurile pe care azi le ai, fara a fi depus un efort in prealabil. Si, chiar daca curentul actual tinde spre globalizare, popoarele nu au voie sa isi uite originile, si, cu atat mai putin, sa nu le respecte.

Ca romani, la scoala am invatat prea multe despre romani, dar prea putine despre daci. Si cum istoria este scrisa de invingatori, de cotropitori, dacii nostri au fost bagati undeva in umbra de majoritatea academicienilor, mai ales din perioada comunista.

Azi, lucrurile incep sa ia un alt curs. Fenomenul dacologic incepe sa fie din ce in ce mai mult mediatizat. Si, cu toate ca nu iubim extremele, trebuie sa invatam adevaratul trecut, nu pe cel falsificat sau interpretat in acord cu interese meschine.

„Dac” inseamna lup, iar una dintre marile trasaturi de personalitate ale stramosilor nostri este darzenia. De la Iordanes, la Strabon, dacii sunt considerati oameni extrem de viteji si puternici, poate neintelesi de contemporanii lor, din cauza traditiilor pe care le aveau.

Azi, iti prezentam cateva lucruri interesante despre acestia, pe care ni le-au lasat spre pastrare, si, de ce nu, spre ascultare.

Dacii credeau in viata de apoi

Monoteismul este credinta intr-un singur zeu. Desi este specifica mai multe religiilor avraamice, monoteismul apare si la daci. Parerile specialistilor sunt contradictorii. Unii considera ca acestia venerau mai multi zei, altii nu.

Oricum ar fi, dacii credeau in entitatea suprema Zalmoxis, care are foarte multe asemanari cu Iisus Hristos. De aici, multi antropologi si istorici sunt de parere ca religia crestina a fost usor preluata de la acestia, tocmai datorita similaritatilor dintre acestea.

Se spune ca dacii considerau viata o suferinta, bucurandu-se cand cineva murea si intristandu-se cand o viata se nastea. La fel ca budismul, pentru acestia, viata reprezenta suferinta, dar, cum sufletul e nemuritor, acesta pe Pamant era doar in trecere spre viata eterna.

Femeile iubeau frumosul

Conform reprezentarilor si informatiilor pastrate, femeile dace erau inalte, zvelte, cu fata ovala si fruntea mare, buzele carnoase si ochii expresivi. Aveau parul lung, cu carare pe mijloc, strans legat intr-un coc voluminos la ceafa, acoperit cu naframe. Nu ti se pare cunoscut? Parul pe mijloc, cu cosite care pornesc din varful capului este asociat cu energia feminina, virginala.

Femeile iubeau podoabele, dar, bijuteriile nu erau exclusiv folosite de acestea. Si barbati obisnuiau sa isi impodobeasca trupul cu bijuterii. Coliere, lanturi, cercei aur, bratari, fibule sau inele din bronz au fost descoperit de-a lungul timpului, fiind o dovada de necontesatat a inclinatiei spre estetic.

Multi autori antici vorbesc despre tatuaj, ca pe o practica des intalnita in societatea geto-daca. Este folosita mai ales de femeile cu stare, din inalta societate. Cu cat aveau mai multe tatuaje pe trup, cu atat femeile erau mai respectate de ceilalti, dand dovada unei „gene” nobliare inalte.

Cultul Marii Zeite

Imposibil de crezut sau nu, existenta cultului Marii Zeite in interiorul spiritualitatii si al societatii dacice este o realitate. Tezaurul descoperit la Lupul din judetul Alba este o dovada in acest sens. In zona culturii Gumelnita, care se intindea din Muntenia pana in Dobrogea, specialistii au descoperit sute de statuete feminine. Astfel, multi cercetatori au ajuns la concluzia ca Marea Zeita sau Mama Divina este un simbol indiscutabil pentru popoarele geto-dace.

Femeia este asociata cu fertilitatea, maternitatea, mai exact, cu insasi viata, acestea fiind un argument in plus impotriva ideii ca dacii au fost barbari si nimic altceva.

Din cauza lipsei unor marturii scrise, intrebarile despre viata, cultura si spiritualitatea dacica raman pe buzele multor specialisti. Cu toate acestea, mostenim intre 100 si 200 cuvinte numai de la ei, dar si obiceiurile si traditiile populare. Costumele traditionale cususte cu maiestrie, naframele, braurile atent brodate ne aduc mai aproape de stramosii nostri daci decat putem sa credem.

