Inclinatia de a ne atinge fetele face parte pur si simplu din natura noastra umana. O facem de cele mai multe ori inconstient si involuntar, de multe ori instinctiv. Intentionam sau nu, repetam acest gest mai mult decat ne-am dori mai ales in conditiile unei pandemii de COVID-19, infectie produsa de un virus pe care il putem contacta si prin atingerea cu mainile a suprafetelor contaminate si apoi a fetei si a cailor prin care acest virus patrunde in organism (nas, gura, ochi).

Se pare ca ne atingem fetele in mod regulat, fara ca macar sa o constientizam sau sesizam (cel putin pana acum, pana cand coronavirusul ne-a atras atentia asupra multor aspecte). Mai mult, anumite studii ne arata ca avem tendinta de a atinge anumite zone ale fetei precum barbia si zona gurii, zona nasului sau a ochilor (m-am recunoscut in ultima parte fiindca imi ating foarte des sprancenele mai ales atunci cand ma gandesc la ceva anume J).

Un studiu efectuat in Australia in 2015 (la Universitatea New South Wales) de expertul in controlul bolilor infectioase, Mary-Louse McLaws, ne-a aratat ca participantii (studenti la medicina in acest caz) obisnuiau sa isi atinga fetele in medie de aproximativ 23 de ori pe ora. Tineti cont si de faptul ca aceste persoane studiau medicina si rational vorbind erau mai constiente de riscurile pe care le implica acest obicei... In alt studiu publicat in Revista Americana a Controlului Infectiilor, s-a aratat ca oamenii au tendinta de a-si atinge ochii, nasul si gura in 44% din timp.

Atinsul fetei este practicat si de alte vietuitoare de pe planete, insa din cu totul alte scopuri decat ale omului. Animalele, spre exemplu, isi ating fata ca parte din procesul de curatare sau pentru a alunga insectele, insa gestul fiintei umane si ale anumitor primate are cu totul alta functionalitate decat acestea, tin sa ne lamureasca psihologii si oamenii de stiinta. Ei bine… care? Parerile sunt diverse si impartite si in lumea stiintifica si de cercetare. Gestul auto-atingerii fetei este fie un obicei intrinsec speciei umane, fie un comportament dobandit/ invatat.

Ei bine, auto-atingerea fetei este un “comportament fundamental al speciei noastre”, declara Martin Grunwald, psiholog la Universitatea din Leipzig (Germania) pentru publicatia BBC . “Autoatingerile sunt miscari de autoreglare care nu sunt de obicei destinate comunicarii si pe care le efectuam constientizandu-le prea putin sau deloc. Ele joaca un rol cheie in toate procesele cognitive si emotionale si sunt folosite de toti oamenii.”

Mai mult, anumiti cercetatori sustin ca atingerea fetei poate juca si un rol de mangaiere, gestul fiind un fel de mecanism de auto-alinare. Contactul pielii pe piele, chiar daca in acest caz vorbind de propria piele (cea a mainilor si cea a fetei), conduce si la eliberarea oxitocinei, un hormon care contribuie la scaderea fricilor si a anxietatii si la cresterea increderii si instalarea starii de calm.

In plus, un alt studiu efectuat in 2014 ne arata ca, intr-adevar, atingerea fetei ne ajuta sa gestionam stresul si sa-i facem fata. In alte cazuri, gestul atingerii fetei este folosit in mod subconstient in timpul flirtului spre exemplu sau poate fi efectuat ca o modalitate de exprimare a emotiilor, ca un gest de afirmare a unui punct de vedere sau ca un gest care inchide un act social si ii pregateste locul urmatorului.

Alti specialisti in limbajul corpului si al gesturilor comportamentale au insa alte pareri. Acestia sustin ca auto-atingerea este o modalitate de a ne gestiona si tine sub control emotiile, de a ne concentra atentia intr-un anumit punct sau, in anumite momente, ca modalitate de exersare a memoriei.

Cum ne putem educa tendinta de a ne atinge fata pentru a ne feri de contactarea coronavirusului

Cum ne putem insa controla tendinta de a ne atinge fetele daca aceasta pare a fi aproape la fel de naturala omului ca si respiratul? Michael Hallsworth, cercetator in stiinta comportamentului in cadrul Universitatii Columbia, este de parere ca nu este atat de usor pe cat pare in a ne controla acest gest si a ne atinge fetele mai rar. “A spune oamenilor sa nu faca ceva ce fac in mod inconstient este o problema clasica”, afirma acesta in acelasi articol de pe BBC. “Este mult mai usor sa ii determini pe oameni sa isi spele mainile mai des decat sa faci sa isi atinga fata de mai putine ori. Pur si simplu nu vei avea sanse de izbanda daca spui unei persoane sa NU FACA un lucru pe care il face inconstient.”

Sunt insa anumite trucuri si tehnici pe care diversi experti si specialisti le-au pus la bataie si pe care le putem folosi pentru a ne atinge fetele mai rar. Iata cateva modalitati:

* Evident ca cele mai utile sfaturi sunt cele recomandate de Organizatia Mondiala a Sanatatii: spalarea mainilor cat mai des (minimum 20 de secunde), neaparat dupa ce am atins suprafete sau lucruri atinse de alte persoane (clante, manere, butoane de lift, balustrade, spatii de joaca pentru copii), evitarea aglomeratiilor si a interactiunilor cu mai multe persoane, pastrarea unei distante de cel putin 1, 5 metri intre persoane, evitarea contactului direct cu orice persoane in afara celor din familia restransa (iar cu acestea numai dupa igienizarea corespunzatoare a mainilor).

* Sa fim mai constienti de gestul atingerii fetei si ori de cate ori are loc sa ne atragem singuri atentia asupra sa pentru a-l face reversibil

* Atunci cand ne atingem fata in anumite situatii, sa ne gandim de ce facem acest lucru, sa incercam sa ne dam seama care sunt acele conditii si circumstante care declanseaza acest obicei. “Atunci cand recunoastem situatiile, putem actiona si asupra lor”, este de parere Hallsworth. Spre exemplu, poate avem tendinta de a ne atinge ochii fiindca sunt uscati, barbia pentru a o sprijini sau parul pentru a nu ne intra in ochi, situatii care au o rezolvare.

* Atunci cand simtim nevoia sa ne scarpinam, recomanda expertul, sa substituim acest comportament cu un altul, spre exemplu sa folosim dosul bratului. Chiar daca nici aceasta nu este o solutie tocmai ideala, in conditiile unei pandemii de Covid-19 are mai putine riscuri decat atingerea fetei cu degetele.

* Sa apelam la diverse metode si obiceiuri pentru a ne tine mainile “ocupate”. Sa strangem spre exemplu in maini o minge de stres sau sa ne jucam cu un spinner, insa numai dupa ce le-am dezinfectat si pe acestea in prealabil.

* Daca esti o persoana pentru care invata repede folosindu-te de vizual, nu ezita sa faci asta. Pune post-it prin casa (pe desktop, frigider, oglinda de la baie etc) cu astfel de mesaje pentru a-ti autoconstienza obiceiul.

* De asemenea, purtatul ochelarilor si al mastilor respiratorii de protectie poate fi util in sensul in care acestea vor descuraja atingerea directa a pielii de pe fata. Prin urmare, atingerea ochilor, a nasului si a gurii devine mai dificila in conditiile in care acestea sunt acoperite. Mastile pot fi de ajutor si in sensul in care furnizeaza o bariera fizica impotriva atingerii nasului sau a gurii.

* Daca esti o persoana care isi foloseste des mainile in gesturile sale, incearca sa le folosesti un pic diferit. Ori de cate ori ai tendinta de a-ti misca mainile si sa le duci spre fata instinctiv, incearca in schimb sa iti impreunezi mainile in poala.

* De altfel, psihologul clinician Zach Sikora din Chicago, ne recomanda un alt truc, spre exemplu folosirea unui sapun sau a unei lotiuni de maini cu un parfum fragrant sau puternic. Atunci cand vei avea tendinta de a-ti duce mainile la fata, mirosul respectiv te va face sa iti constientizezi mai mult actiunile si comportamentul.

* Pastreaza langa tine o cutie cu servetele. Ori de cate ori simti nevoia sa stranuti, sa-ti scarpini nasul, sa iti mangai barbia, sa iti asezi ochelarii mai bine, sa iti dai parul din ochi sau pur si simplu sa iti atingi fata, ia un servetel din cutie si fa asta. Este un obicei nou care ii va pune semne de intrebare subconstientului tau si te va ajuta sa te dezveti de acest obicei. La fel si in public. Pe cat posibil, fa toate acestea doar dupa ce te-ai spalat pe maini sau ai dezinfectat mainile. Daca iti vine sa stranuti, acopera-ti gura si nasul cu un servetel de unica folosinta pe care il vei arunca imediat la cosul de gunoi sau stranuta in cotul bratului (evita sa stranuti in palme sau sa iti duci mainile la fata).

* Seteaza-ti un reminder pe telefon pentru a-ti aminti in mod activ de acest obicei si pentru a-l schimba

* Sa ne si relaxam :). J. Stew Shankman, profesor in psihiatrie si stiinta comportamentala in cadrul Universitatii Northwestern, ne sfatuieste sa incercam sa reducem stresul general si ingrijorarea excesiva, pastrand si implementand in acelasi timp recomandarile de igiena ale autoritatilor. Stresul ne afecteaza sistemul imunitar si cu cat suntem mai stresati, cu atat mai mult reducem capacitatea organismului de a lupta impotriva infectiilor. Cel mai bine pentru a tine sub control stresul, spunea acesta intr-un articol aparut in www.nytimes.com, este sa fim cu adevarat prezenti in momentul de ACUM, sa practicam meditatia si exercitiile de mindfulness si sa ne concentram pe exercitii de respiratie.

* Iata si o afirmatie flexibila si eficienta recomandata de Kevin Chapman, psiholog si director in cadrul Kentucky Centre for Anxiety and Related Disorders. Acesta ne recomanda ca in loc sa ne spunem “astazi nu o sa imi ating fata deloc in public” sa folosim “astazi, o sa fiu mai constient de gestul atingerii fetei”.

