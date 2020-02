Chiar daca adesea percepem activitatile care tin de curatenia locuintei ca pe o corvoada, studiile ne arata ca lucrurile nu stau deloc asa in realitate. Ba din contra. O casa curata si bine organizata ne influenteaza in mod direct nu doar confortul, dar si starea de bine si fericire. Specialistii si oamenii de stiinta ne atrag atentia ca simplul fapt de a face curatenie in casa nu doar ca este benefic pentru sanatatea noastra, dar ne si reconfigureaza si recentreaza mental, reducand nivelul de stres.

Locuinta este o extensie a noastra...

Starea spatiului personal are un impact mai puternic decat ne-am imagina asupra starii de bine mentale si generale. Nu este placuta si satisfacatoare acea senzatie de bine pe care o aveti atunci cand locuinta este aerisita, curata, in armonie, iar totul in jur miroase a proaspat si a curatenie? Nu-i asa ca va vine sa zambiti si sa va asezati apoi cu o ceasca mare de ceai in brate relaxandu-va pe canapeaua preferata, mandri de voi si simtind drag fata de propria locuinta? Nu o simtiti “mai acasa” ca niciodata in acele clipe? "Spatiul in care traim si dormim este o extensie a noastra si a te intoarce intr-n loc care este curat si ordonat iti da o senzatie de bine”, spune si dr Sal Raichbach, psiholog in cadrul Ambrosia Treatment Center, intr-un articol publicat pe www.elitedaily.com.

Dezordinea, au descoperit in 2011 oamenii de stiinta din cadrul Universitatii Princeton, ne impiedica sa ne concentram asupra unei sarcini anume. Cortexul vizual poate fi coplesit de obiectele care nu sunt relevante pentru taskul pe care il avem de indeplinit, ingreunandu-ne astfel capacitatea de a ne concentra atentia intr-un mod eficient asupra rezolvarii task-ului in sine. “

Recunosc ca, desi imi place senzatia de curatenie si ordine, a da cu mopul sau a sterge praful chiar nu se numara printre activitatile mele preferate. Iar cand vine vorba de facut curatenie in dulap si a scapa de hainele pe care nu le mai port, o buna perioada de timp chiar am intampinat un adevarat blocaj in acest sens. Imi era greu, daca nu imposibil, sa renunt pentru totdeauna la anumite haine, chiar daca nu le mai purtam de ani de zile. Pana cand intr-o zi mi-am dat seama ca de fapt aveam un blocaj psihologic si, de fapt, eram prea atasata de lucruri si trecut, lucruri, emotii si obiecte care nu mai ma defineau in prezent.

“Curatenia poate fi o frumoasa practica a non-atasamentului si care ne determina sa realizam ca nu suntem definiti de lucrurile care ne inconjoara. Poti afla atat de multe lucruri despre tine prin simplul fapt de a face ordine si de a acorda atentie acelor lucruri care au cu adevarat insemnatate in viata ta” – poate va vor ajuta si pe voi cuvintele expertei in mindfulness, Elizabeth Su, asa cum m-au ajutat si pe mine.

Foto: By Maridav /Shutterstock

Care este insa secretul pentru a nu mai percepe curatenia in locuinta ca pe o corvoada si obligatie, ci ca pe un lucru care ne aduce bucurie si ne ajuta sa ne deconectam de anxietatile si grijile noastre? Psihologul Sal Raichbach ii sfatuieste pe cei carora nu le place sa faca curat sa perceapa aceasta activitate care pe o forma de a se ingriji pe sine si curatenia va avea si in cazul lor un efect terapeutic.

Sa percepem curatenia locuintei ca pe un proiect, iar atunci sunt prea multe de facut sa il impartim in etape si taskuri mai mici, mai usor de gestionat. Satisfactia pe care o vei avea atunci cand ai rezolvat un task, te va motiva sa il termini si pe urmatorul si vei avea si un imens sentiment al satisfactiei. In plus, poti transforma aceasta activitate intr-o rutina placuta, relaxanta, amuzanta si chiar ludica ascultand in timp ce faci curat muzica care iti place, in functie de starea pe care o ai. Personal, ma energizeaza muzica antrenanta si dinamica atunci cand fac curat, dar la fel de benefica si motivanta poate fi si muzica relaxanta.

A face curatenie poate avea un rol si o putere terapeutica!

Atunci cand ne iubim locuinta, treburile casei au un rol si o putere terapeutica. Punand lucrurile pe care le folosim la locul lor, de fapt ne punem de fapt gandurile la locul lor. Scapand de lucrurile de care nu mai avem nevoie, ne eliberam mental si emotional de lucrurile din trecut care nu ne mai servesc.

Un studiu recent efectuat recent asupra a 60 de soti/cupluri confirma legatura care exista intre curatenie si un nivel scazut al stresului. Se pare ca cei care si-au caracterizat locuinta ca fiind aglomerata, dezordonata si lipsita de curatenie au experimentat o stare mai depresiva de-a lungul intregii zile si un nivel al stresului mai ridicat. Totodata, studiul a aratat ca mai ales in randul femeilor care si-au caracterizat astfel mediul ambient, cortizolul, hormonul stresului, a crescut si el.

Foto: By Drpixel /Shutterstock

Mai mult, un alt studiu condus de profesorul NiCole R. Keith, Ph.D, cercetator si profesor in cadrul Universitatii Indiana, a aratat ca cei care isi mentin casa curata au tendinta de a fi mai sanatosi si mai activi decat cei care au locuintele dezordonate.

Perspectiva specialistului in antropologie evolutionista, Martin Lang, este insa cat se poate de adevarata si convingatoare si ne explica lucrurile in cel mai simplu mod posibil: “Daca exista ordine in casa sau in mediul nostru ambient…. ne simtim in siguranta, ca si cum ne putem misca in acel spatiu. Iar atunci cand ne simtim in siguranta, chiar si intr-un mod subconstient, ne este mai usor sa ne relaxam, sa ne deconectam si incepem sa simtim ca locuintele noastre sunt reconfortante si regeneratoare si nu ne “sug” de energie.

Conform psihologului Isabela Perez- Luna, a face curatenie si ordine in locuinta functioneaza asemenea unui catharsis, fiind o modalitate de a-ti face ordine si in minte. Recent, o prietena care imi povestea ca dupa despartirea de iubitul ei, a urmat o saptamana dramatica pentru ea, in care si-a permis insa sa isi consume suferinta emotionala, fara a mai tine cont de mediul ei exterior. Timp de doua saptamani nu a interesat-o cum aratau casa, bucataria, incaperea in care statea si plangea. Insa intr-o noua zi in care s-a trezit, s-a uitat in jurul ei, si-a sters lacrimile, a constatat dezastrul si dezordinea in care se afla, mormanele de haine aruncate alandala, vasele nespalate in bucatarie, si-a suflecat manecile si s-a pus pe curatenie. Un weekend intreg a frecat, spalat, mangaiat si luat la mana fiecare coltisor si lucrusor din casa ( a aruncat, reciclat sau donat tot ceea ce ii era inutil), iar in momentul in care a terminat a simtit o mare eliberare sufleteasca. Era obosita nu doar emotional, dar si fizic, dar in sinea ei si-a spus: “de acum sunt bine”. Si in saptamanile care au urmat a fost din ce in ce mai bine.

Foto: By sirtravelalot /Shutterstock

Poate ca nu intamplator budistii percep curatenia ca pe un soi de meditatie sau exercitiu spiritual care ne poate ajuta sa ne deconectam de gandurile perturbatoare ale mintii si sa ne concentram pe prezent. Atunci cand facem curatenie, suntem concentrati asupra lucrurilor pe care le luam la mana si ne eliberam de toate gandurile bune sau rele, ne deconectam de retelele sociale sau de orice alte responsabilitati si griji pe care le avem. Pentru o scurta perioada de timp, suntem prezenti in ACUM, chiar atunci si chiar acolo. Daca ne mentinem locuinta curata si armonioasa, si in mintea noastra va fi armonie si pace. Atunci cand in mediul ambient este dezordine, inseamna ca si in interiorul nostru este haos. Si noi vrem sa fim bine, nu :)?

O locuinta armonioasa sa avem, dragilor!

Foto fr si main: By stockfour /Shutterstock

