Cu zapada bătându-ne la ușă, este momentul să ne reamintim de magia sa. Ba mai mult decât atât, să o lăsăm să ne inspire, să ne aducă bucurie în viețile noastre.

Citate minunate despre zăpadă

1. “Actorul este un artist care sculptează în zăpadă.” Lawrence Barrett

2. “Eschimoșii au 52 de nume pentru zăpadă, întrucât este un lucru foarte important pentru ei. La fel de multe nume ar trebui găsite și pentru iubire.”

Margaret Atwood

3. “Sfaturile sunt asemeni zăpezii. Cu cât se așază mai domol, cu atât rezistă mai mult și pătrund mai adânc în minte.” Samuel Taylor Coleridge

4. “Niciun fulg de zăpadă nu cade niciodată acolo unde nu trebuie.”Proverb japonez

5. “Niciun fulg de zăpadă din avalanșă nu se simte vinovat pentru catastrofă pe care o aduce.” Stanislaw Jerzy Lec

6. “În acest fel , “Albă ca zăpada” a devenit o poveste despre nevoia de a ne găsi un echilibru în propria viață, în lumea naturală, sau chiar în întregul univers.” Joan D. Vinge

7. “Geniul înseamnă un african care are un vis depre zăpadă.” Vladimir Nabokov

8. “Blondele sunt cele mai bune victime. Ele sunt asemeni zăpezii virgine în care ies la iveală urmele insangerate.” Alfred Hitchcock

9. “Corupția este asemeni unui bulgare de zăpadă. Pe măsură ce se rostogolește, devine tot mai mare.” Charles Caleb Colton

10. “Zăpada și adolescența sunt singurele probleme care dispar dacă nu le acorzi atenție o anumită perioadă de timp.” Earl Wilson

11. “Un an cu zăpadă, un an roditor.” Proverb

12. “Prima zăpadă nu este doar un evenimet, ci un eveniment magic.” Anonim

13. “Viața este ca zăpada sub un soare nimicitor.”Saadi

14. “Zăpada la loc ferit se adună, iar banii la omul zgârcit.” Proverb

15. “Înainte de a iubi, învață să mergi prin zăpadă…Fără a lăsa urme.” Proverb turcesc

16. “Zăpada înseamnă singurătate, ea își este suficientă sie însăși. Nu există nici o altă perioada a anului când întreagă lume pare a fi compusă dintr-un singur și unic element.“ Joseph Wood Krutch

17. “Unde sunt zăpezile de altădată ?” Francois Villon

18. “Nu te plânge de zăpada de pe acoperișul vecinului, atâta vreme cât intrarea în propria casă este înzăpezită.” Confucius

19. “Banii nu sunt altceva decât zăpadă înghețată.” Dorothy Parker

* Un articol de Andreea Billig, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want"

Foto fr si main: By Igor Iakovlev /Shutterstock

Vizionare placuta