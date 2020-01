Este amuzant când te uiți la felul în care trăiește majoritatea lumii după ce începi să vezi lucrurile mai clar. Este ca și cum majoritatea oamenilor trăiesc cu capul în jos, fără să își dea seama de puterile pe care le au și pe care le pot folosi în beneficiul lor. Iată trei revelații care te vor ajuta să vezi lumea cu alți ochi.

1. Majoritatea dintre noi ne limităm singuri.

Dacă spui că poți și dacă spui că nu poți, ai dreptate. Tu decizi ce și cât de mult poți. Nu înseamnă că poți face orice, ci înseamnă că îți poți configura o mentalitate care te poate face să faci orice.

Majoritatea oamenilor caută un ghid. Ei caută pe cineva care să le spună care este calea cea bună. Dar adevărul este că nu doar o singură persoană are răspunsul correct. Răspunsul corect se află în inima fiecăruia dintre noi, iar noi suntem liberi să explorăm propriul mod unic de a trăi.

Foto: By Lightspring /Shutterstock

Atunci când nu avem încredere în noi înșine vrem ca alții să ne dea aprobarea pentru a fi cine vrem să fim. Acceptăm limitele pe care alții le-au creat.

2. Majoritatea oamenilor caută în loc să genereze

Toată lumea vrea să fie fericită și caută fericirea în afara sa. Asta înseamnă că obții ceva care te face fericită și te agăți de acest lucru, devenind dependentă.

Fericirea pe care o simți este un feedback la ceea ce există deja în interiorul tău. Acolo există echipamentul necesar pentru a genera această emoție ori de câte ori dorești doar acordându-te la vibrația sa.

Atunci când generezi această emoție în interiorul tău, o manifești în realitatea prin alegerile tale. Nu căuta, generează.

3. Majoritatea oamenilor sunt dependenți de consum.

Avem capacitatea de a ne imagina și de a crea lucruri, de a inventa lucruri care nu au existat până acum. Ne putem crea propria lume cu propriile reguli.

Insă majoritatea oamenilor nu își exercită acest dar. Ei consumă într-una și nimic nu este suficient pentru ei. Ei așteaptă ca alții să creeze ceea ce își doresc în loc să își folosească propria putere creativă.Astfel, devin dependenți și compulsivi.

Lumea de azi nu suferă de prea puține, ci de prea multe lucruri. Și cu cât consumă mai multe persoane, cu atât dorința lor devine mai mare. Până când încep să creeze și descoperă cine sunt cu adevărat.

* Un articol de Andreea Billig, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want"

Foto fr si main: By diez artwork /Shutterstock

Vizionare placuta