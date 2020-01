Ai observat că în orice loc mergi, există întotdeauna o persoană în jurul căreia gravitează majoritatea oamenilor? Unii oameni au o personalitate magnetică ce îi atrage pe ceilalți fară nici cel mai mic efort. Partea bună este că aceasta se poate căpăta. Iată ce trăsături trebuie să dezvolți la tine pentru a deveni unul din acești oameni

Sinceritatea.

Fii sinceră cu toată lumea și mai presus de toate, fii sinceră cu tine însăți. Urmărește-ți gândurile pentru a te asigura că sunt cele corecte. Atunci când gândurile tale sunt corecte, vorbele și faptele bune vor veni de la sine. Păstrează vibrația sincerității oriunde mergi pentru că oamenii vor simți. Ea această vibrație. Vorbele sincere și pozitive sunt ca un nectar pentru sufletul oamenilor. Ele contribuie la relații armnioase în familie, la serviciu și în orice situație în care interacționezi cu oamenii.

Respectul.

Să îi respecți pe ceilalți înseamnă să fii conștientă de prezența lor, să îi asculși și să fi atentă la nevoile lor. Atunci când contribui la fericirea celorlalți contribui, de fapt la fericirea ta. Arată un interes real față de problemele și și preocupările celorlalți. De fiecare dată când te întâlnești cu cineva, manifestă-ți interesul față de acesastă persoană.

Autocontrol.

Invață să dai dovadă de auto-control în orice situație. Nici o persoană de pe lumea asta nu merită să fie groapa ta de gunoi emoțional. Mai mult decât atât, oamenii tind să fugă de persoanele instabile emoțional care fac o drama din orice. Cu cât inima și mintea ta lucrează mai mult împreună, cu atât mai multă armonie se află în sufletul tău iar evenimentele exterioare încetează să mai aibă influență asupra ta

Evitarea comportamentului generat de ego.

Atitudinile și acțiunile bazate pe ego obstrucționează fluxul liber al energiei. Obiceiul mental de a-i critica pe ceilalți, indiferent dacă critica este blândă sau severă, are un efect negativ asupra conștiinței. Atunci când te preocupă eșecurile celorlalți, atragi situații similar în viața ta.

Ai grijă să nu cedezi toanelor. Negativitatea acestora se va reflecta pe fața ta. Cel mai pun remediu pentru o stare de spirit proastă este să faci ceva care să îți ridice nivelul de energie și să îți îmbunătățească starea de spirit. Ferește-te de oamenii certăreți și posomorâți.

* Un articol de Andreea Billig, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want"

