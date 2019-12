Mișcarea în aer liber este o modalitate excelentă de a ieși din monotonia antrenamentelor din sala de forță. Are un impact scăzut, nu presupune costuri în afara celor legate de echipament și este extrem de convenabilă. Mai mult decât atât, îți poți lua măsuride precauție în siguranță. Așa că ieși afară si profită de vreme.

1. Fă mișcare dimineața sau seara

Dimineața și seara, temperaturile sunt în general mai scăzute, ceea ce face ca aceste ore să fie ideale pentru a face mișcare antrena. Indiferent de ora din zi la care te antrenezi, alege zone umbrite și îmbracă-te potrivit. Țesăturile ușoare, care lasă pielea să respire, sunt recomandate. Protecția solară rămâne o necesitate pentru acele zone ale pielii expuse la soare.

2. Fii realistă și răbdătoare - mai ales dacă este umed.

Umiditatea reprezintă o provocare suplimentară atunci când încercăm să ne răcorim. Dacă corpul nostru produce transpirație, dar aerul este foarte umed, evaporarea acesteia devine mai dificilă. Din acest motiv, trebuie să fim realiste și poate să ne odihnim sau să ne antrenăm în sală în anumite zile când este extrem de cald și umed.

3. Hidratează-te

Deshidratarea este o problemă majoră în cazul antrenamentelor în aer liber. Este obligatoriu să ai la îndemână apă și/sau o băutură cu electroliți. Asigură-te că bei apă regulat. În mod ideal, culoarea urinei tale. ar trebui să fie un galben deschis, palid - orice culoare mai închisă înseamnă, de obicei, că ești deshidratată. Și amintește-ți că setea este un semn de deshidratare.

4. Ascultă-ți corpul

Căldura se produce atunci când corpul tău se supraîncălzește și atinge o temperatură de 40 de grade Celsius sau mai mare (104 grade Fahrenheit). Poate duce la deteriorarea organelor și necesită tratament de urgență - în unele cazuri poate fi chiar fatală. Semnele și simptomele faptului că ești afectată de căldură includ greața și vărsăturile, confuzia, ritmul cardiac și respirația rapidă.

Alte semne includ slăbiciunea, durerile de cap, amețelile și transpirația abundentă. Dacă începi să observi aceste semne este momentul să încetezi imediat. Caută adăpost într-o zonă umbrită și răcoroasă sau o clădire cu aer condiționat, dacă este posibil și începe să te hidratezi.

