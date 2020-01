Stăpânirea de sine ne ajută să avem o minte clară, să nu ne pierdem cumpătul și să facem față provocărilor. Iată trei acțiuni simple pentru a fi mai stăpână pe tine.

1. Trece în revistă reușitele tale zilnice.

Unul dintre cele mai simple și eficiente instrumente pentru creșterea încrederii în sine este recunoașterea propriilor reușite. Trăim cu ideea că succesul înseamnă ceva măreț care uimește lumea. Insă nu este chiar așa. Fiecare pas pe care îl facem în afara zonei noastre de confort, fiecare acțiune care aduce o transformare în bine în viața noastră sau a altora reprezintă o reușită. Să nu mai trăiești viața pe pilot automat și să fii prezentă în fiecare clipă reprezintă un succes uriaș pe care nu mulți oameni îl reușesc.

Așadar, în fiecare seară, înainte de culcare, revizuiște reușitele tale de peste zi. Poate că ți-ai ținut promisiunea față de tine sau față de altcineva. Poate că ai învățat ceva nou sau ai reușit să nu mai cedezi impulsului de moment. Sau poate că cineva ți-a făcut un compliment legat de felul în care arăți sau de personalitatea ta.

Acest exercițiu te va ajuta să reduci la tăcere vocea critică pe care o auzi frecvent în minte și astfel să capeți mai multă încredere în tine.

2. Fă o listă cu succesele tale.

Ia o coală de hârtie și scrie toate succesele tale, de când îți poți aduce aminte. Fiecare succes, de la premiul întâi luat la școală la obținerea unui job vânat de mulți candidați contează. Succesul nu are de-a face neapărat doar cu viața profesională ci cu ceea ce înseamnă pentru tine succes. Făcând această listă, vei căpăta o imagine de ansamblu a vieții tale de până acum, a talentelor și abilităților tale.

3. Fă o listă cu ceea ce îți place cel mai mult la tine.

Ia în calcul nu doar trupul tău dar și personalitatea, inima și mintea ta. Acestea sunt punctele tale forte pe care le poți pune în evidență chiar de acum. Lista te va ajuta să îți reamintești cine ești cu adevărat versus cine spun alții că ești.

* Un articol de Andreea Billig, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want"

