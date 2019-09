Impresionati-va invitatii cu preparatele rafinate semnate de Chef Ashlie Dias, castigatorul premiului Chef-ul anului 2019 in industria hoteliera, obtinut in cadrul evenimentului Top Hotel Awards. Explorati alaturi de echipa noastra de consultanti toate ofertele speciale, ce va ofera posibilitatea de a va personaliza meniul in functie de preferintele culinare.