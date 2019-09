Duminica, 8 septembrie, crestinii ortodocsi sarbatoresc Nasterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica, poate cea mai importanta si speciala sarbatoare a toamnei. Este o sarbatoare plina de semnificatii si profunzime, o sarbatoare in care parca pluteste in aer o atmosfera de pace, frumos si armonie, o energie de esenta feminina. Fecioara Maria intruchipeaza dragostea fara de sfarsit si bunatatea suprema. Ea care se roaga neincetat in fata lui Dumnezeu pentru noi, totii oameni, si buni, si rai, cu o trecere in fata lui Dumnezeu cum nu o are nimeni altcineva.

“Cand te-a lepadat Dumnezeu si nici sfintii nu se mai roaga pentru tine, a ramas cineva care nu te-a parasit; e Maica Domnului, iar Maica Domnului este ascultata”, spunea parintele Arsenie Boca. Daca il avem pe Dumnezeu in suflet si ii cerem ajutorul Fecioarei Maria, nu vom fi niciodata singuri, era de parere parintele.

Sarbatoarea este una cu o puternica incarcatura spirituala, o zi in care ne conectam mai mult decat oricand cu divinitatea, dar si cu noi si cei dragi, o zi potrivita pentru a emite ganduri frumoase si bune care sa bucure si sa incante sufletele celorlalti.

Ziua Sfintei Maria este si ziua in care ii celebram si pe cei care poarta acest nume frumos si le uram “La Multi Ani”. Daca ai un prieten drag, cunostinte sau membrii ai familiei care sunt purtatorii acestui nume special si vrei sa le trimiti urari de suflet, ti-am pregatit mai jos cateva idei drept inspiratie. In primul rand, felicita-i sincer si autentic caci sunt purtatorii unui nume cu o incarcatura vibrationala deosebita. Adreseaza-le apoi cateva urari care sa le asterna un zambet pe buze si sa le faca ziua mai buna, aratandu-le ca te-ai gandit la ei.

La Multi Ani, Maria, Mariana, Marian, Marin!

Cele mai frumoase urari si mesaje de Sfanta Maria

* La Multi Ani de ziua numelui tau! Spiritul acestei zile speciale sa te calauzeaza pe tot parcursul vietii tale. Sa fii mereu ocrotit, binecuvantat, iar viata sa iti fie plina de iubire si clipe frumoase! Te imbratisez cu tot dragul!

* Se spune ca in aceasta zi speciala, ingerii ne mangaie pe umerii si fiecare lumanare in care suflam inseamna o dorinta indeplinita in ceruri! Pune-ti cat mai multe dorinte si lasa-le sa zboare in univers!

Foto: By nito /Shutterstock

* Sunt doua cuvinte pe care ti le doresc din tot sufletul de ziua speciala a numelui tau: INTOTDEAUNA si NICIODATA. Intotdeauna sa vad bucurie in ochii tai, entuziasm in inima ta, zambet pe chipul tau si iubire in fiecare por al fiintei tale. Niciodata lacrimi, regrete sau visuri care nu si-au gasit pereche. La Multi Ani, dragul meu/ draga mea!

* O bucurie aparte pluteste in aer astazi si m-am trezit fericit, cu tine in gand. Ziua de astazi este mult mai speciala pentru ca este si ziua ta. Sa ramai acelasi suflet cald si bun, iar orele vietii tale sa se numere in bucurii si zambete!

* Surasul Fecioarei Maria sa fie pururea si in sufletul tau! La Multi Ani cu multa dragoste, fericire si ganduri bune! Iti doresc sa ai parte de tot binele din lume si de cele mai frumoase trairi, intamplari si experiente! Te iubesc!

* Iti multumesc ca mi-ai atins viata cu spiritul tau simplu si frumos, la fel de special ca ziua pe care o celebram astazi. Iti doresc sa ai o zi de Sfanta Maria de neuitat, cu amintiri minunate pe care sa le inchizi in camara sufletului tau si sa-ti amintesti de fiecare data cu drag! La Multi Ani!

* La Multi Ani, dragul/ draga mea M! Fecioara Maria sa fie intotdeauna alaturi de tine pe drumul vietii si sa iti lumineze existenta cu marea ei bunatate si iubire! Nu uita ca ea te iubeste si iti este alaturi, si nici ca eu te iubesc si iti sunt alaturi! Esti cel mai frumos om, cu cel mai frumos nume!

* Din adancul sufletului, iti doresc multa, multa sanatate ca sa te poti bucura de… TOT! Sa te bucuri neincetat, sa iti pastrezi sufletul tanar si energic, iar lumina sfanta a zilei tale de nume sa iti alunge norii tristetii si spinii vietii!

* Norocul sa iti invaluie zilele, fericirea sa se rasfranga in viata ta si toate dorintele sa ti se indeplineasca! Se spune ca urarile si dorintele facute in aceasta zi sfanta se indeplinesc, ceea ce iti doresc si tie!

* In gradina Maicii Domnului, nu exista nici spini, nici nori, nici tristeti, nici dureri, nici suferinte, nici griji. In acest loc minunat sa ti se regaseasca si sa ti se odihneasca sufletul si sa se incarce cu energia infinita a iubirii divine! Pentru mine, esti cea mai frumoasa floare!

* Sa te bucuri de numele frumos pe care il porti si fii purtat pe brate de Maica Domnului, catre raze de soare si zile senine si fericite! Prietenia ta inseamna mult pentru mine si sunt recunoscator ca ai aparut in viata mea, om minunat si giuvaierul inimii mele!

Foto fr si main: By Studio Romantic /Shutterstock

Vizionare placuta