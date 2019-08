Petreci ore in sir pentru a planifica o vacanta ca la carte, in care sa te relaxezi, sa descoperi locuri noi, sa iti incarci bateriile si sa uiti de stres. Insa oricat de atenta ai fi sa nu omiti ceva, unele lucruri neprevazute iti pot strica un concediu mult-asteptat. Daca in privinta vremii rele nu avem ce sa facem decat sa ne inarmam cu o pelerina si sa infruntam ploaia, cand vine vorba despre problemele de sanatate, acestea pot fi mai dificil de anticipat, dar si de tratat.

Cu toate acestea, exista unele metode prin care te poti asigura ca atat tu, cat si toata familia este ferita de afectiunile frecvente cu care se confrunta turistii in vacanta.

Toxiinfectiile alimentare

O toxiinfectie alimentara iti poate rapi cateva zile de vacanta si este una dintre cele mai neplacute probleme cu care te poti confrunta in concediu. Cel mai simplu mod prin care poti evita o toxiinfectie este sa fii extrem de atenta la locurile in care mananci, sa te speli frecvent pe maini sau sa folosesti un gel antibacterian inainte de fiecare masa, sa eviti consumarea alimentelor gatite insuficient si sa nu bei decat apa imbuteliata, mai ales daca se intampla sa calatoresti intr-o tara in care nu este recomandat sa bei apa de la chiuveta. Chiar si cu aceste masuri de precautie, nu stii niciodata ce se poate intampla, asa ca nu pleca in vacanta fara sa ai la tine niste pastile contra toxiinfectiei, care pot ameliora simptomele si te pot ajuta sa te recuperezi mai rapid, astfel incat sa nu ratezi tot concediul.

Raceala sau gripa

O banala raceala este suficienta pentru a te pune la pat o saptamana si pentru a rata vacanta pe care o asteptai de atat de mult timp. Este aproape imposibil sa evitam o raceala sau gripa, mai ales daca intram in contact cu persoane care sunt deja racite, insa exista unele metode prin care poti contracara din timp simptomele si poti evita agravarea lor. In cazul unei raceli, cu cat incepi mai din timp tratamentul, inca de la primele simptome, cu atat ai sanse mai mari ca boala sa nu escaladeze. Pentru a te recupera cat mai rapid, este important sa consumi multe lichide, sa te odihnesti si sa nu iti supui corpul la efort, astfel incat organismul tau sa aiba timp si energie pentru a lupta contra virusului.

Fracturile

Cei care adora sa faca sport in vacanta sunt mai expusi riscurilor unor fracturi. Dincolo de faptul ca acestea trebuie tratate imediat si sunt extrem de dureroase, o fractura va insemna si sfarsitul vacantei tale, avand in vedere timpul lung de recuperare de care vei avea nevoie. Cele mai multe astfel de accidente pot fi insa evitate daca nu te expui inutil unor riscuri prea mari. De exemplu, daca nu esti deja experta in sportul pe care urmeaza sa il practici in vacanta, este recomandat sa nu iti testezi limitele inca de la prima incercare si sa iti dai timp pentru a descoperi cat poate corpul tau sa duca, sa te obisnuiesti cu acel tip de activitate si sa capeti mai mult control asupra miscarilor. La fel de important este sa porti echipamente de protectie corespunzatoare si sa urmezi cu rigurozitate instructiunile celor mai experimentati ca tine.

Arsurile solare

Desi nu sunt la fel de periculoase ca alte afectiuni cu care te poti confrunta, o arsura solara iti va provoca disconfort si poti fi sigura ca zilele tale de stat la soare in vacanta s-au incheiat in momentul in care pielea ta devine rosie, iritata si dureroasa la atingere. Pentru a evita arsurile solare, medicii ne sfatuiesc sa ne expunem treptat la soare, sa evitam sa facem plaja sau sa ne plimbam pe afara la orele amiezii, cand razele sunt foarte puternice, si sa nu iesim din casa fara sa folosim inainte o lotiune cu factor de protectie solara, potrivit pentru tipul nostru de piele. De asemenea, dupa expunerea la soare este bine sa aplici o crema reparatoare, care sa iti hidrateze intens pielea, sa o calmeze si sa grabeasca refacerea ei.

Sursa foto: By PIXA /Shutterstock

Vizionare placuta