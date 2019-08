Detoxifierea este necesară organismului tău din când în când, având rolul de a-ți curăța corpul de acele substanțe care nu îi fac bine și de a-i reda condiția normală în care ar trebui să se afle. Procesul de detoxifiere presupune adoptarea unui stil de viață sănătos care implică odihnă, activitate fizică, alimentație echilibrată. Acest lucru înseamnă că, pe durata procesului de detoxifiere, ar trebui să ai un program bine stabilit de somn, să faci sport regulat, să mănânci sănătos și să nu consumi alimente care pot dăuna organismului tău.

Dacă te gândești să începi o astfel de dietă, este bine să ții cont de câteva principii importante.

1. Bea apă și ceaiuri

Apa este esențială pentru sănătatea organismului tău deoarece îl hidratează și îi asigură nutrienții necesari pentru buna sa funcționare. Detoxifierea nu ar putea avea loc în absența apei, deoarece aceasta are un rol important în digestie. Apa ajută corpul să elimine mai repede toxinele și, astfel, să îți ofere energia necesară pentru ca tu să îți poți duce zilnic sarcinile la bun sfârșit.

Și consumul de ceaiuri este recomandat atunci când ești în perioada de detoxifiere, iar unele tipuri de ceaiuri sunt recunoscute în special pentru proprietățile lor în acest sens. Un astfel de exemplu este ceaiul verde, care este obținut din frunze neoxidate și, din acest motiv, conține o cantitate mare de antioxidanți benefici pentru organismul tău.

2. Consumă alimente bogate în vitamine

Legumele și fructele, consumate crude, sunt una dintre cele mai eficiente surse de vitamine pe care le ai la dispoziție. Acestea conțin și o cantitate mare de antioxidanți, motiv pentru care nu ar trebui să lipsească din dieta ta de detoxifiere. Printre cele mai bogate fructe în vitamine se numără merele și lămâile, care contin vitamina A și C, iar dintre legume poți consuma cu încredere morcovi - care conțin vitamina A - usturoi - bogat în vitamina C și sfeclă roșie - în care se găsește o cantitate mare din vitaminele A, B și C.

Dacă acestea nu se numără printre preferințele tale, poți încerca oricare alte fructe sau legume pentru că vor avea un rol important în detoxifierea ta. În plus, le poți consuma și sub formă de piureuri, deoarece astfel ele își păstrează proprietățile nutritive.

3. Renunță la zahăr, prăjeli și alcool

Pentru ca dieta ta de detoxifiere să aibă efectele dorite, este important să elimini din alimentație elementele sau preparatele care ii dăunează organismului tău, cum ar fi zahărul, alimentele prăjite, alcoolul. De exemplu, bea cafeaua simplă, fără zahăr, și încearcă să fierbi alimentele sau sa le prepari la cuptor în loc să le prăjești.

În loc să consumi alcool, care este bogat în calorii și îți produce poftă de mâncare, mai bine bea un pahar cu apă și hidratează-te. Dacă nu poți să le elimini complet, încearcă cel puțin să le consumi în cantități cât mai reduse. În acest mod, vei evita ca în organismul tău să se mai acumuleze toxine și le vei permite celor deja existente să fie eliminate.

