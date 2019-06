Echipa motorului gratuit de cautare pentru calatorii momondo.ro a gasit cele mai atragatoare plaje mai putin cunoscute de turistii care aleg sa isi petreaca vacanta de vara in Europa. Fie ca sunt mai greu accesibile sau doar nu sunt promovate suficient, locurile selectate obisnuiesc sa promita spatiu in jurul calatorilor, in apa si pe malul ei.

Vacanta de vara vine la pachet cu aglomeratia, de cele mai multe ori, mai ales pentru ca toti isi doresc sa fuga din calea caldurii din orase si sa se refugieze in locuri mai racoroase, montane sau in briza marii. Doar ca bateriile nu se incarca la fel de eficient daca aglomeratia urbana doar se relocheaza intr-un alt peisaj.

Top 3 destinatii mai usor accesibile

1. Bolata Beach - Bulgaria

Foto: Calin Stan /Shutterstock

Aflata la aprox. 60 km de Vama Veche, plaja Bolata face parte din golful cu acelasi nume si statut de rezervatie naturala. Cum nu exista transport in comun, masina personala (sau inchiriata) este necesara, iar drumul ajunge pana foarte aproape de plaja (chiar daca ultimii 2-3 km nu mai sunt asfaltati). In timpul weekendurilor de vara acest loc poate deveni aglomerat, dar in timpul saptamanii este o optiune buna pentru cei care cauta un loc linistit, retras, aproape de casa.

Exista chiar o scurta poteca ce duce catre varful dealului care margineste golful, loc de pe care pozele de la rasarit vor fi invidiate de multi urmaritori. Nu sunt facilitati, deci este important sa aduceti tot ce este necesar (si sa le luati inapoi la final, nefiind nici personal pentru curatenie).



2. Gardenos - Corfu, Grecia

Foto: By Tupungato /Shutterstock

Chiar daca exista drum circulabil pana aproape de plaja, faptul ca aceasta zona nu este inclusa in multe dintre ofertele agentiilor de turism face ca aglomeratia sa se mute in alte zone ale insulei. Plaja cu nisip auriu si apa cristalina a marii Ionice ii atrag pe cei care isi doresc putina liniste, dar fara sa se rupa total de civilizatie. Restaurantele si hotelurile din apropiere fac ca aceasta locatie sa fie potrivita si familiilor cu copii, intrucat vor putea gasi tot ce au nevoie intr-un timp relativ scurt.

3. Cala Pregonda - Menorca, Spania

Foto: nito /Shutterstock

Plajele din aceasta insula spaniola au devenit foarte cautate in ultimii ani, dar inca exista zone mai putin aglomerate, mai ales acolo unde exploatarea comerciala lipseste. Pentru a ajunge la aceasta plaja este necesara parcurgerea unui drum de aproximativ 30 min pe jos, dar dificultatea traseului este scazuta, motiv pentru care ne-am incumetat sa o includem in aceasta sectiune a listei noastre. Nu exista restaurante sau alte facilitati, deci rucsacul cu toate cele necesare este din nou obligatoriu.



Vizionare placuta