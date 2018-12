5 mituri despre vedete pe care oamenii inca le mai cred

Faima este, adeseori, asociata cu un stil de viata luxos, excentric, cu un trai lipsit de probleme, cu aparitiile fabuloase pe covorul rosu, cu averi impresionante, case de vis pe malul marii si vacante exotice la care altii doar viseaza.

Putini sunt insa cei care sunt constienti de reversul medaliei in cazul persoanelor faimoase, care par ca pot avea orice si-ar putea dori. Iata cateva mituri demontate despre viata vedetelor, care te vor face sa te simti mai bine in pielea ta si care iti vor demonstra ca banii si faima nu aduc intotdeauna fericirea:

Banii pot rezolva orice problema

Indiferent cati bani ar avea, asta nu inseamna ca vedetele nu se regasesc in situatii de viata obisnuite si, uneori, tragice. Fiul actorului Michael Douglas, Cameron, a fost condamnat recent la cinci ani de inchisoare pentru posesie si trafic de droguri.

In ciuda faptului ca provine dintr-o familie instarita si ca are tot ce si-ar putea dori cineva, asta nu l-a impiedicat pe fiul celebrului actor sa ajunga intr-un anturaj nefast si sa se aleaga cu o condamnare la inchisoare. Sau mai exista si cazul actorului Keanu Reeves. Acesta si-a pierdut logodnica intr-un accident teribil, cel mai bun prieten al sau a murit, sora lui a suferit de leucemie si a avut un bebelus care s-a nascut mort.

Actorul este cunoscut pentru generozitatea de care da dovada, facand adeseori donatii consistente grupurilor care lupta pentru cauze umanitare, semn ca stie ca banii nu aduc fericirea.

Au corpuri si tenuri perfecte

Nici vedetele nu sunt ocolite de problemele corporale cu care se confrunta orice femeie: celulita, vergeturi, oscilari in greutate, acnee sau puncte negre. Daca in reviste retusarea fotografiilor reuseste sa mascheze aceste mici imperfectiuni, in fotografiile surprinse in viata de zi cu zi ale vedetelor se vede ca nici ele nu au gasit solutia magica impotriva acestor defecte.

Un lucru este adevarat insa. Pentru ca traiesc din imaginea lor, vedetele stiu sa se ingrijeasca si sa investeasca in tenul si corpul lor. Si nu vorbim aici despre operatii estetice neaparat, ci despre proceduri accesibile oricui, precum astfel de tratamente de indepartare a punctelor negre, masaje anticelulitice ori tratamente de rejuvenare faciala.

Nu le pasa de ce spune lumea

Pentru ca se afla mereu in atentia publicului, vedetele sunt mult mai expuse criticilor, fie ca vorbim despre articolele aparute in revistele tabloide sau mesajele rautacioase pe care le primesc pe retelele de socializare. De exemplu, Selena Gomez are obiceiul de a lua o pauza de la socializarea pe internet, din cand in cand, iar Gigi Hadid sau Demi Lovato posteaza adeseori mesaje de incurajare pentru ele insele, dar si pentru femeile care se simt complexate de micile lor imperfectiuni.

Pot avea orice barbat sau femeie isi doresc

Relatiile de la Hollywood nu sunt tocmai faimoase pentru longevitatea lor si este de inteles. Atunci cand petreci luni intregi departe de partenerul tau, cand tentatiile sunt la orice pas sau cand apar certuri escaladate de presa sau de opinia publica, este dificil sa mentii o relatie de lunga durata.

In plus, orice despartire sau infidelitate este dur transata in presa sau la televiziuni, iar fotografii nu rateaza nicio ocazie pentru a pune intrebari dureroase. Iar daca mai iei in calcul si toate infomatiile care apar apoi despre posibile impacari, iti dai seama cat de dificil poate fi sa traiesti asa. De exemplu, in SUA, tabloidele inca mai scriu despre o impacare intre Jennifer Aniston si Brad Pitt, desi au trecut 13 ani de cand s-au despartit.

Au o armata de oameni care sa faca totul in locul lor

Este adevarat ca orice vedeta are o echipa de oameni care sa o ajute sa gestioneze diferite aspecte legate de jobul lor, insa asta nu inseamna ca ele sunt scutite de sarcinile cu care noi ne confruntam zi de zi. Multe actrite celebre sunt fotografiate la cumparaturi, in supermarket, in parcuri, la joaca impreuna cu copiii lor, la sala de fitness sau asteptand la coada la banca.

Asadar, dupa cum vezi, viata perfecta a celor bogati si faimosi este doar o iluzie. Desi nu putem nega ca exista un anumit tip de confort care vine odata cu cel financiar, asta nu iti poate garanta niciodata ce este mai important: propria fericire.

Sursa foto: Shutterstock /Copyright: Featureflash Photo Agency