Arta in ceasca de Cafea: 23 de imagini cu Picturi desavarsite In Cafea ☕☕☕

Zilele noastre sunt mai frumoase si mai savuroase atunci cand le traim in compania unei cafele bune. Dar sunt artisti care au dus arta cafelei la un nivel desavarsit, oferindu-ne experiente estetice si olfactive aproape de perfectiune. Cu ajutorul unor tehnici speciale de desen in cafea, acestia au transformat fiecare ceasca de cafea, cappuccino sau caffe latte intr-o calatorie minunata in lumea gustului si a aspectului. In aceasta dimineata va invitam asadar la o ceasca delicioasa de cafea si sa admiram spectacolul din ceasca creat de acest “latte art”. Sa admiram asadar cateva dintre cele mai reusite opere de arta in cafea, spuma de lapte sau frisca.