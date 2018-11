Toamna este un pictor extrem de talent si a zugravit padurile lumii in tonuri fermecate de aramiu, ruginiu, rubiniu, galben, maroniu, dar si in ceturi laptoase si raze de soare misterioase. In zilele de toamna tarzie, padurile lumii se transforma in sanctuare magice, desprinse parca din lumi suprarealiste, din alte timpuri si coordonate. Acum, cat inca este toamna frumoasa, va invitam la o plimbare virtuala prin paduri magice, pe care toamna le-a invaluit intr-un aer misterios si ireal.