Acest look inspirat de zilele însorite de vară poate fi obținut cu ușurință folosind produsele de machiaj potrivite și câteva tehnici simple.

Combină două nuanțe de fond de ten pentru a crea nuanța perfectă

Pentru a obține un machiaj bronzy, un truc eficient este combini fondul tău de ten obișnuit cu un altul într-o nuanță mai închisă. Acest lucru te va ajuta să aduci culoarea tenului să fie mai apropiată sau chiar similară cu cea a decolteului și cu restul corpului, mai ales dacă te-ai bronzat doar pe corp și nu și pe față. Mixează foarte bine cantitățile din cele două tipuri de produs și mixează totul cu o spatulă de make-up.

Probează nuanța rezultată astfel pe maxilar și, dacă este necesar, ajusteaz-o astfel încât să nu fie o diferență sesizabilă între față și corp. De asemenea, evită să creezi un mix prea închis, deoarece nu vei face decât să obții un efect inestetic de mască.

Un truc pe care make-up artiștii îl folosesc adesea pentru a avea un finish luminos al tenului, specific unui machiaj bronzy, constă în aplicarea în prealabil a unui primer cu efect glowy. Aplică-l cu degetele pentru a-l încălzi și a-l netezi mai bine pe ten.

Aplică un contur și un bronzer

În make-up, aplicarea unui contur și a unui bronzer este secretul unui ten care pare sărutat de soare. Înainte de toate, însă, este important să clarificăm diferența dintre cele două produse, adesea confundate sau utilizate greșit. De regulă, conturul este un maro gri, adică o nuanță rece de maro, ideală pentru a sculpta și subția anumite zone ale feței, în timp ce bronzerul are o nuanță caldă de maro-auriu, tocmai pentru a conferi un aspect radiant și sănătos.



În ceea ce privește tehnica de aplicare a celor două produs, există de asemenea o diferență notabilă; pe de o parte, conturul se aplică în zonele unde dorești să creezi umbre, cum ar fi sub pomeți (sub osul zigomatic), pe lateralele nasului sau pe linia maxilarului ori la granița dintre linia părului și frunte. Această tehnică, cunoscută sub numele de „contouring”, a fost popularizată de celebrități precum Kim Kardashian și este acum un element de bază în rutina de machiaj a multor femei.



Aplicarea bronzerului, pe de altă parte, necesită o abordare diferită. Acesta se folosește în zonele unde soarele ar cădea natural fața, adică pe frunte, pomeți, nas și bărbie și oferă un aspect proaspăt și luminos tenului, fiind utilizat pentru a adăuga profunzime și dimensiune feței.

Folosește farduri de pleoape sidefate de nude și maro cald

Unul dintre cele mai importante aspecte atunci când vine vorba de aplicarea fardului de pleoape pentru un make-up cu efect bronzant este alegerea culorilor potrivite. Nu este o surpriză faptul că nuanțele de nude, auriu și maro cald sunt ideale pentru a crea un aspect natural și radiant. În plus, acestea se potrivesc cu majoritatea tonurilor de piele, fiind ușor de purtat în diverse ocazii.



Aplicarea corectă a fardului de pleoape este, însă, secretul unui blending perfect și a unui make-up impecabil al ochilor. Pentru o distribuție uniformă a culorii și un aspect natural, utilizează, pentru fardurile mate, pensule pufoase de blending din păr natural, care te vor ajuta să pierzi foarte bine culoarea în piele. Folosirea degetelor este o tehnică eficientă pentru aplicarea fardurilor sidefate pe centrul pleoapei, pentru un plus de luminozitate și de intensitate.



Fardul de pleoape poate fi, de asemenea, folosit pentru a crea adâncime și dimensiune. De exemplu, aplicarea unei nuanțe mai închise în pliul pleoapei și a unei nuanțe mai deschise pe pleoapa mobilă poate crea un efect de adâncime, accentuând ochii.

Pentru a întregi look-ul, nu uita să aplici un iluminator cu particule aurii în puncte-cheie ale feței, respectiv sub sprânceană, deasupra pomeților, pe vârful nasului și la buze, în zona arcului lui Cupidon.

