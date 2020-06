“ Am creat Nuca, iar numele este un cuvânt foarte scurt, care să fie ușor de pronunțat și de români și de străini. Mi-am dorit foarte mult să aibă legătură cu ceea ce fac eu. M-am gândit la sămânță. Voi spune că majoritatea ingredientelor provine din semințe, așadar, pentru că multe din ingrediente sunt din nuci, mi-am spus că Nuca este exact ce trebuie. Un nume apreciat de toată lumea! Buisinessul a luat naștere cu ajutorul Start Up Nation, al finanțărilor de la stat. Atunci când m-am dus să îmi iau dosarul aprobat, toți ceilalți aflați în jurul meu erau numiți după numere. Numai pe mine m-au strigat NUCA! Când am ajuns acasă, i-am spus soțului meu- “Am fost singura cu nume, restul au fost numere!” Așadar, un nume care place, un business care se vrea a fi de succes. „

Aveam nevoie de o cremă specială pentru tenul meu. Acesta a fost sfatul medicilor, de aici a pornit totul...

„Toată povestea s-a născut de la o necesitate. Eu am activat în domeniul farma, mai precis în vânzări farma. Acolo am cunoscut plantele și puterea lor, pentru că eu activam în piața suplimentelor alimentare naturale, ce abordau tratamente alternative. Am văzut ce rezultate minunate pot da plantele, am deschis ochii, m-am “antrenat” în acest sens. Când am rămas însărcinată, m-am confruntat cu o problemă serioasă, am fost depistată cu o aluniță malignă, care trebuia extirpată de urgenta. Dupa intervenție, surprinzător, mi s-a spus de către medicul dermatolog să am mare grijă ce produse de îngrijire voi aplica pe piele. Așadar, trebuia să găsesc crema cea mai bună pentru tenul meu. Este drept că am un ten destul de sensibil la factorii de stres, așa că era musai să descopăr formula optimă pentru pielea mea și mai mult de atât și fără “prostii”. Am început să caut produse cosmetice de calitate, cu ingrediente curate, însă observam că tot mai multe brand-uri care pretindeau că folosesc ingrediente naturale, în realitate erau pline de conservanți, stabilizatori sau emulsifianți controversați, cu potențial periculos pentru sănătate. Astfel, am ajuns să fac singură o cremă pe care am numit-o NUCA ORGANIC. Evident, au fost multe rateuri, dar eu am perseverat. Voi recunoaște că nu sunt un om care să persevereze în tot ceea ce face, dar se pare că aceasta este pasiunea mea și mi-am dat seama că e cazul să merg pe acest drum cu seriozitate. Am stăruit în această muncă, atât de frumoasă! Acum, îmi aduce nenumărate satisfacții.”

Am descoperit formulele necesare cu ajutorul unei chimiste din Anglia. După ani de cercetare, am reușit să fac primele creme de calitate

“Am terminat medicina veterinară si ingineria mediului dar ulterior, datorita pasiunii pentru cosmetice, am studiat și chimia. După ce am finalizat facultatea, am ales confortul financiar pe care mi l-a dat piata pharma, pentru că, la acel moment, în acest domeniu se câștiga foarte bine, iar ca medic veterinar începător sigur nu aș fi câștigat la fel de mult.

Însă, după aproape 15 ani, în perioada de maternitate am realizat că este mult mai important pentru mine să fac ceea ce îmi place cu adevărat, chiar dacă din punct de vedere financiar nu ar mai fi fost așa de roz, cel puțin o perioadă. Astfel, după concediul de maternitate, nu mi-am mai dorit să mă întorc în domeniul farma. Era momentul să fac marea schimbare!

Doi ani de zile am studiat chimia cosmetică on-line și formularea produselor. Am pus în practică, cu ajutorul ustensilelor uzuale de bucătărie (mixer, blander). Însă cu cât învățam mai mult cu atât îmi dădeam seama cât este de greu să formulezi produse cosmetice sigure, stabile și eficiente. Astfel, am decis că trebuie să las asta pe mâna unui specialist.

Am contactat o chimistă formulatoare din Anglia și am început să realizez primele creme, după ce am aflat multe secrete despre această industrie, despre fabricare și despre formulele necesare pentru ca o cremă naturală să fie cu adevărat de calitate.

Apoi, au mai fost alți trei ani de research și documentare a pieței, deoarece trebuia să știu foarte bine ce fel de produse vreau să fac, apoi ce fel de ingrediente folosesc pentru a obține produsul respectiv și apoi cum le formulez. Chimista din Anglia a fost cea care mi-a formulat tot ceea ce îmi trebuia pentru ca azi cremele mele să fie la înâlțime. Eu i-am indicat ingredientele active pe care le doream în produse și caracteristicile finale ale produsului cosmetic (consistența, grad de absorbție, etc).

Astfel, a început producția... După toate acestea, s-a născut brand-ul NUCA ORGANIC. Pentru tot ceea ce înseamnă recipient și culoare, cutie, logo, am lucrat cu un designer la fel de bun. În 2017, în decembrie, dădeam drumul acestui business.”

La inceput nimeni din familia mea nu a crezut in mine, dar, dacă nu te lași, nu are cum să nu iasă!

“Am lucrat la trei companii mari, unde am întâlnit destul de multe persoane cu care nu rezonam la cote maxime. M-am gândit că problema este, poate, la mine, însă mi-am dat seama că eu, de fapt, îmi doream altceva.

La inceput, nimeni din familia mea nu a crezut în mine, în povestea aceasta numită Nuca, dar, dacă nu te lași, nu are cum să nu iasă! Si, astfel, datorita îndârjirii mele au acceptat să pun la bătaie economiile familiei.

Eu am pornit cu 15.000 de euro din fonduri proprii și cu alți 45.000 de euro primiți prin programul de finanțare Start Up Nation. Utilajele costă, notificarea produselor costă mult, analizele produselor care sunt multe, diferite, etc. Așadar, nu este tocmai ușor.

Feedback foarte bun! Particip la concursul din Anglia, Free From Skincare Awards

“Da, primesc feedback foarte bun din partea celor care cunosc deja produsele Nuca. Cei care au încercat o cremă Nuca îmi spun că este cu adevărat senzațională. Este o adevărată împlinire și am speranțe mari. Particip anul acesta și la concursul Free From Skincare Awards din Anglia. Produsele mele au fost trimise acolo si au început testările de către laborator, specialiști, printre care un formulator, un chimist, un blogger foarte cunoscut de beauty din Londra, oameni avizați. Ei vor fi cei care vor avea un cuvânt de spus despre cosmeticele Nuca... “

Nu aș pleca niciodată din țară. Acolo aș fi doar o emigrantă...

„Sunt convinsă că afacerea mea s-ar dezvolta mai mult într-o altă țară, dar eu nu aș pleca niciodată de aici. Sunt convisă că în afară aș fi o emigrantă și aș fi privită altfel, iar lucrul acesta m-ar deranja. Prefer să mă zbat aici... Cred în succesul de aici, din România.”

Folosesc doar ingrediente100% naturale

“Ingredientele pe care le folosesc în formulări au fost atent alese după multe căutări și documentări, research pe care l-am făcut eu cu mâna mea, iar mai apoi a fost validat și de chimista formulatoare din UK. Emulsifianții sunt extrași din porumb sau din sfeclă de zahar, unul dintre conservanții pe care îi folosesc este extras din anason, iar altul din uleiuri esențiale cu potențial antimicrobian. În termeni comerciali se numește fragard, pentru oricine dorește să cunoască aceste detalii. Una dintre cremele pe care le conține gama NUCA ORGANIC este cu ulei de cătină, pe care îl achiziționez din România ( Buzău) și este un ulei organic de o calitate excepțională, față de alte uleiuri pe care eu le-am folosit și le-am cumpărat de la diverși distribuitori. Așadar, această cremă conține pe langa cătină și 5 peptide, un ingredient pe care îl achiziționez din Coreea de Sud, ce are studii clinice realizate pe femei între 30 și 60 de ani. La aceste studii clinice s-a urmărit luminozitatea după aplicare, reducerea ridurilor și hidratarea. Toate sunt pe plus, iar eu, personal, după ce am folosit crema, în mai puțin de o săptămână, tenul meu a devenit mai luminos. Este o cremă care se adresează tuturor tipurilor de ten, mai puțin celor foarte uscate. Mai conține bisabolol, un extract calmant din mușețel, niacinamida.

Voi aminti și gelul de curățate al tenului, care are o formula unica, pe bază de miere, cu mai mult de 50% miere crudă, neprelucrată termic, uleiuri esențiale și glicerină. Este de-a dreptul sensational! Închipuie-ți că te speli pe față și îți hrănești și hidratezi pielea în același timp, cu tot ceea ce are mai bun mierea în ea. Îndepărtează machiajul rezistent. Este exact așa cu l-ar dori orice femeie care visează la o curățare a tenului ca la carte. Mai există și crema organică de hidratare, cu acid hialuronic, niacinamida, bisabolol si uleiuri organice presate la rece de Kukui, migdale și jojoba. Este o cremă care intră repede în piele și poate fi folosită cu succes ca bază de machiaj.”

Femeile din România au început să cumpere din ce în ce mai mult produse organice. Este nevoie, însă, de mai multă educație în acest sens

“Cerea este din ce în ce mai mare, însă în nici un caz la nivelul cererii din străinătate. Din păcate, aceste produse sunt scumpe, mult mai scumpe decât cele convenționale, deoarece prețurile ingredientelor sunt și de 10 ori mai mari decât a omoloagele lor sintetice. În România, lumea nu este educată să investească în astfel de produse de îngrijire și nici nu are foarte mulți bani. Nu se investește foarte mult în skincare, așa cum o fac, de exemplu, femeile din Franța.

Planurile de viitor au suferit câteva modificari, din păcate, dată fiind situația actuală pandemică. Ne dorim să participăm în continuare la concursurile internaționale de profil, să accesam piața europeană și să lansăm un nou produs. “