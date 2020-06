Parul la limita cromatica intre mov, lila si albastru, in nuanta superba a florilor de lavanda, a reprezentat una din noutatile exuberante ale lui 2019 in materie de culoare si hairstyling. Chiar daca anul trecut l-am intalnt aproape peste tot sub forma de suvite sau vopsit integral, parul lavanda se mentine in continuare in tendinte si in 2020. Pentru acelea dintre noi care iubesc sa experimenteze cu nuantele, iata cateva idei de look-uri, tunsori si coafuri realizate pe parul vopsit in aceasta minunata si indrazneata culoare a lavandei. Putem opta fie pentru nuante subtile, blande si delicate de lila, ce bat inspre tonurile de pastel, fie pentru unele puternice, statement, vii, amintind putin sau putin mai mult de mijlocul anilor ’90.