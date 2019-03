Într-o lume a vitezei, femeile caută să câștige timp. Ritualul de înfrumusețare și îngrijire este redus în comparație cu alți ani pentru că s-au găsit diverse trucuri pentru a se câștiga un look fresh cu minim de efort. Pentru coafuri rapide există un secret - perii rotative.

Periile rotative sunt un must în lista de produse de beauty pentru că se obțin ușor și simplu coafuri spectaculoase la fel ca cele făcute în saloane. Iar asta în intimitatea casei tale. Pe lângă faptul că periile rotative te ajută să aranjezi și să dai o formă părului tău, acestea îl îngrijesc și protejează, conferind totodată volum și strălucire. Rezultatele sunt obținute grație unor tehnologii intuitive - nu trebuie decât să te orientezi către cea care ți se potrivește și să te bucuri de calitate în hairstyling. Câteva recomandări îți facem mai jos:

Perie rotativă Rowenta Brush Activ Volume & Shine CF9320

Usucă și stilizează în același timp - una dintre cele mai complexe perii rotative este modelul Rowenta CF9320 cu dublă ionizare (se împiedică electrizarea și efectul de păr rebel). Nu doar că arată fain într-o combinație de culori mov-alb, aceasta conferă vitalitate podoabei capilare, care devine netedă și mătăsoasă.

Cu un sistem optimizat de distribuire uniformă a aerului cald pe toată suprafața, peria rotativă Rowenta Brush Activ Volume & Shine CF9320 este prevăzută cu mai multe opțiuni - poți face vârfuri întoarse, bucle lejere și ondulare la interior sau exterior. Rotația este automată (are și buton pentru schimbarea sensului de rotație).

O poți comanda aici

Perie rotativă Rowenta CF9421D0, 800 W cu ionizare

Pentru un look sofisticat peria rotativă Rowenta CF9421D0 dispune de tehnologii miniaturizate și are drept caracteristici notabile un flux puternic de aer. Se face o distribuire optimizată a aerului pe toată suprafața periei pentru că are un design compact interior special cu orificii pentru optimizarea căldurii.

Una dintre cele mai eficiente perii rotative, aceasta are și Brush Activ Nano Smart prin care usucă și coafează. Șuvița de păr pur și simplu se înfășoară automat în jurul periei printr-o mișcare lină și eficientă - are două trepte de viteză și grilă detașabilă.

O poți comanda aici

Perie rotativă Philips Dynamic Volume HP8654/00 cu 2 viteze și 3 setări de temperatură

Coafare versatilă, par mătăsos și strălucitor - se obține cu una dintre cele mai cool perii rotative, Philips Dynamic Volume HP8654/00. Cu ajutorul acesteia obții diferite stiluri de coafuri, grație perilor naturali care conferă bucle voluminoase. Are și un capăt retractabil care face onduleuri definite. Plăcile ceramice din turmalină adaugă strălucire părului, protejând în același timp, iar învelișul special cu conducție termică ajută.

De notat și faptul că periile sunt fabricate din peri de mistreț și se rotesc în ambele direcții, trecând mai ușor prin părul care se va usca mai repede.

O poți comanda aici

Perie rotativă BaByliss AS200E cu perie ceramică și Cool-Shot

Din categoria perii rotative, ne-a atras atenția și BaByliss AS200E care, pe lângă faptul că se livrează cu patru capete, vine împachetată și într-o geantă elegantă pentru a o depozita eficient.

Are două setări pentru temperatură și viteză, fiind bună pentru coafare pe păr uscat - îndreaptă, face bucle, finisează, face onduleuri fine și discrete. Cu alte cuvinte ai 3 în 1: uscător de păr, placă de păr și ondulator. Un gadget de beauty cu o tehnologie pe bază de ioni care apără părul.

O poți comanda aici

Perie electrică rotativă Pritech 2 în 1 putere 1000W și 3 viteze

Perii rotative pentru acasă înseamnă și peria Pritech 2 în 1 care se folosește pe păr uscat - îndreaptă, ondulează și are înveliș ceramic care protejează termic fără a deteriora firul de păr, conferind totodată și volum.

Ca detalii tehnice: are capete interschimbabile, protecție supraîncălzire, cablu rotativ, Easy Curl și trei trepte de viteză. Cu un design inovator și patru poziții de comutare, are două perii (una rotativă pentru 360 de grade și alta curbată mică).

O poți comanda aici

Foto homepage: alekso94 /Shutterstock