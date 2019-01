(P)Slabire rapida dupa dezmatul culinar de Sarbatori!

Dar nimeni nu trebuie sa judece pe nimeni. Adevarul este ca e pacat sa te abtii de la atatea bunatati ca cele de pe masa de Craciun.

Regretul, insa, apare abia in aceasta perioada, cand toata magia sarbatorilor a disparut si tu ai ramas doar cu aspectul pufos si kilogramele in plus.

Partea buna este ca tehnologia este de partea noastra si poti sa scapi cat ai clipi de grasimea de pe burtica, solduri sau alte parti ale corpului unde s-a asezat.

Criolipoliza Cooltech este solutia ideala atunci cand vrei sa slabesti localizat, rapid si fara timp de recuperare. Mai exact, dupa 3 saptamani de la prima sedinta de criolipoliza poti scapa defintiv de colacei sau grasimea inestetica de pe solduri.

Madalina Luca, specialist in terapii corporale si owner-ul clinicii WoW Esthetic Center din Craiova, ne-a vorbit pe larg despre tratamentul care are cea mai mare cerinta in clinica ei dupa perioada sarbatorilor:

“Cum functioneaza criolipoliza CoolTech?

CoolTech este un tratament non-invaziv si nedureros care foloseste o tehnologie de criogenare a tesutului adipos localizat, care raceste pana la -8 grade Celsius in mai putin de un minut.

CoolTech foloseste un aplicator cu vacuum incorporat, care atrage in maner tesutul gras si apoi il “ingheata” controlat. Grasimea este separata si izolata, restul tesutului si fibrele de colagen fiind protejate.

Dupa acest tratament se instaleaza procesul natural de eliminare a grasimilor prin sistemul limfatic.

Criolipoliza mai este cunoscuta si ca varianta non-invaziva pentru liposuctie, pentru ca rezultatele obtinute sunt comparabile cu cele ale clasicei interventii chirurgicale, insa criolipoliza nu necesita incizii sau anestezii, acesta fiind principalul avantaj fata de liposuctie.

Pe ce zone se poate efectua criolipoliza Cooltech?

Criolipoliza se face pentru slăbire localizată în zonele mai extinse cum ar fi abdomenul, picioarele, spatele și brațele. Circumferința se reduce, în medie, cu 5.3 cm - 1.3 cm.

De cate sedinte de criolipoliza este nevoie pentru a vedea rezultate?

Rezultatele se vad inca de la prima sedinta, insa in functie de stratul de grasime pot fi necesare pana la 3 sedinte efectuate la distanta de 6 saptamani.

Cat de sigura este criolipoliza?

Aparatul CoolTech este un produs aprobat FDA (Food and Drug Administration) și nu există riscuri in ceea ce priveste tratamentul.

Exista contraindicatii pentru femeile insarcinate si persoanele care sufera de afectiuni grave.”

Asadar, criolipoliza CoolTech poate fi un ajutor de nadejde atunci cand vine vorba de o slabire rapida si fara prea multe batai de cap.

