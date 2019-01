Indepartarea parului cu IPL - Tot ce trebuie sa stii despre epilarea IPL

Comunicat de presa

In ciuda beneficiilor pe care le aduce epilarea IPL atat din punct de vedere a rezultatelor obtinute, dar si a investitiei financiare pe termen lung, multe persoane ezita inca sa apeleze la aceasta metoda din lipsa de informatii.

Domnul doctor Laurentiu Vladau, specialist dermatolog in cadrul Clinicii de dermatologie Hebra, a enumerat cele mai importante lucruri pe care trebuie sa le stim despre indepartarea cu efect prelungit a parului nedorit de pe corp cu ajutorul luminii intens pulsate.

Tratamentul IPL a devenit in ultimii ani una din metodele preferate de indepartare a parului nedorit de pe corp datorita rezultatelor pe care le aduce – intr-un timp relativ scurt si cu riscuri minim. Procedura utilizeaza un fascicul de lumina intens pulsat pentru a indeparta parul nedorit; lumina tinteste cromoforul, pigmentul din firul de par, iar caldura generata distruge foliculul pilos, inhiband cresterea viitoare a parului.

"Tratamentul IPL functioneaza pe acelasi principiu cu care imbracamintea neagra absoarbe caldura intr-o zi de vara, fata de imbracamintea alba care o reflecta. Fascicul de lumina absorbit de pigmentul din firul de par se transforma rapid in caldura, care ucide foliculul pilos”, explica specialistul dermatolog.

Iata cele mai importante lucruri care ar trebui stiute cu privire la acest tratament:

1. Reactii adverse posibile

Dupa tratamentul IPL in unele cazuri apare o usoara sensibilitate si inrosirea pielii in zonele tratate, insotite eventual de umflaturi foarte usoare. Disconfortul poate fi atenuat prin aplicarea unui gel antiseptic calmant cu efect de racire, urmand ca aceste reactii sa dispara in decurs de una, maxim doua zile.

2. Beneficiile IPL pentru indepartarea parului

Exista o serie de avantaje ale alegerii IPL pentru indepartarea parului in locul altor metode:

“In primul rand, dispozitivele folosite sunt foarte eficiente si pot acoperi rapid suprafete mari, astfel incat, in mod normal, tratamentul pentru un singur picior poate sa dureze aproximativ 10-15 minute. Un alt avantaj este acela ca parul nu trebuie lasat sa creasca intre sedinte, acesta putand fi indepartat cu ajutorul lamei – ceea ce este, de altfel, si recomandat”, explica domnul doctor Laurentiu Vladau.