Vopseaua de par fara amoniac - secretul unei culori intense si stralucitoare

Inceperea unui nou sezon te inspira sa iti faci o schimbare de look de cele mai multe ori, in special daca ai trecut in calendar si un eveniment important. Ca sa obtii rezultate admirabile, nu trebuie sa vizitezi de fiecare data saloanele beauty, ci doar sa investesti intr-o vopsea de par profesionala. Secretul unui produs de calitate sta in ingredientele pe care le are ori nu in compozitie.

In ultima perioada, vopseaua de par fara amoniac s-a remarcat tot mai mult gratie proprietatilor benefice pe care le are. Daca nu ai folosit pana acum un astfel de produs, a venit momentul sa ii descoperi calitatile incredibile.

Vopseaua de par fara amoniac este blanda cu parul tau

Unul dintre cele mai importante beneficii pe care le asigura o vopsea de par fara amoniac il reprezinta actiunea blanda pe care o are asupra firelor de par. Cercetatorii au atentionat in repetate randuri faptul ca amoniacul afecteaza pH-ului parului. Vei constata primele efecte negative destul de repede dupa vopsire, mai ales daca repeti des acest procedeu. Parul tau isi va pierde stralucirea si supletea, iar cu timpul va incepe sa se usuce excesiv si sa se rupa. Folosind o vopsea de par fara amoniac, nu vei avea aceste griji pe cap.

Produsele de vopsit fara amoniac asigura stralucire intensa

Dupa ce vei include in ritualul tau de vopsire un produs fara amoniac in compozitie, vei observa inca de la inceput cum parul tau devine mai fin si mai stralucitor. Vei putea, in sfarsit, sa te uiti cu mandrie in oglinda si sa realizezi ca parul tau este frumos si sanatos.

Femeile cu par subtire si fragil au cel mai mult de suferit atunci cand vine vorba despre vopsirea regulata. Vopseaua de par fara amoniac te face sa uiti si de aceasta grija pentru ca protejeaza structura firului de par si stimuleaza refacerea acesteia. Vei putea sa te bucuri de beneficii incredile si daca ai varfurile parului cu tendinta de degradare.

Vopseaua fara amoniac mentine scalpul sanatos



Daca ai observat iritatii la nivelul pielii capului dupa ce te-ai vopsit, nu ar trebui sa stai pe ganduri, ci sa schimbi produsul. Specialistii in domeniu sustin ca de vina ar fi amoniacul. Vopseaua permanenta care nu are aceasta substanta pe lista de ingrediente nu produce reactii adverse, ci mentine scalpul sanatos.

Produsele de vopsit fara amoniac acopera integral firele de par albe

Aparitia prematura a firelor de par alb a devenit un fenomen din ce in ce mai des intalnit in zilele noastre. Fara o vopsea de par profesionala nu ai prea multe sanse de reusite in aceasta lupta. De aceea este indicat sa te informezi si sa alegi un produs care sa se ridice la nivelul asteptarilor tale. Specialistii recomanda produsele de vopsit fara amoniac fiindca asigura o nuanta rezistenta in timp si o acoperire integrala a firelor de par albe.

Ai grija de sanatatea parului tau de la A la Z! De pe lista ta nu ar trebui sa lipseasca un sampon cu actiune hidratanta, un balsam anti-electrizant, o masca pe baza de uleiuri vegetale, asa cum este cel de argan, de ricin ori de cocos, si o vopsea de par fara amoniac.