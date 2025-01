Copil capricios, intre normalitate si ingrijorare

Orice copil, chiar si cel mai linistit, este uneori capricios, in anumite etape de dezvoltare. Capriciile copilului sunt acele manifestari pe care majoritatea parintilor le considera deranjante: face mofturi la masa, se joaca ore intregi pe telefon, isi arunca lucrurile pe jos, tipa in magazin pana primeste jucaria dorita, este agresiv cu cei din jur, nu vrea sa mearga la culcare… Aceste comportamente sunt adesea insotite de crize de furie (tantrum), urlete si lacrimi.

Desi pare greu de acceptat, capriciile sunt normale. In spatele toanelor se ascund nevoile pe care copilul nu le poate exprima prin cuvinte, iar, din pacate, parintele nu le intelege. Un copil capricios nu este nici prea rasfatat, nici prost crescut. Capriciile reprezinta moduri in care copilul isi exprima emotiile, plictiseala, supararea, frustrarea. „Capriciile si neascultarea copilului reprezinta explozia unui conflict vital intre dezvoltarea sa si dragostea fata de parinti”, spunea Maria Montessori.

De obicei, copilul incepe sa devina mofturos si necooperant in jurul varstei de 2 ani. Daca te intrebi unde sau cand ai gresit, din moment ce micutul s-a transformat intr-un mic nazdravan ce l-a luat pe „Nu” in brate, iata o veste buna. Nu ai gresit nicaieri! Orice copil trece printr-o perioada in care incearca sa-si manifeste independenta si personalitatea. Este o perioada in care isi constientizeaza propria persoana si vrea sa se desprinda, cel putin verbal, de parinti. Asadar, este bine sa intelegi ca este o perioada fireasca si de modul in care reactionezi in aceasta etapa depinde dezvoltarea lui ulterioara. Dar pentru a sti cum sa reactionezi, este nevoie sa intelegi cauzele aflate la originea unui comportament capricios al copilului.

Foto fr si main: fizkes /Shutterstock