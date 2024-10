Mai mult decât atât, suporterii anunță că după Târgu Mureș și Cluj, urmează o gală de vizionare și în București, pe 15 octombrie.



„Așa s-a prezentat Andi Gherghe la premiera de ieri a filmului său „Spre punctul G”. Trailer gratuit în primul comentariu. Dacă sunteți șmecheri, vă duceți să râdeți de toți banii la cinema. Premiera în București, pe 15 octombrie. O producție Republic Production & Bear with Me Films, un film de Andi Gherghe & Szitai Eszter, scris de Andi Gherghe & Radu Bălaș, produs de Dan Mașca, cu Bob Rădulescu, Adi Cucu, Alina Leonte, Beatrice Rubica, Bogdan Farcaș, Oana Hodade, Costin Găvază, Larisa Dobrin, Cristi Iorga, Mălina Moraru, Laura Mihalache, cu muzică originală marca Republic Production, filmat de Andrei Zaițiu, editat de Demeter László.”, transmit Suporterii FC Liverpool.



Avanpremierele organizate pe 7 și 8 octombrie, la Târgu Mureș, respectiv Cluj, s-au bucurat de prezența oficialilor locali, ai oamenilor de cultură din zonă, dar și de cea a publicului avid să descopere care este noutatea în ceea ce privește producția de film românesc.



„S-a râs în peste 25 de reprize, mult mai mult decât estimasem, semn că obiectivul nostru de a realiza o comedie relaxantă a fost îndeplinit. Mulțumesc publicului minunat din sălile unde a avut loc avanpremiera și mulțumesc pentru felicitări, și ele în număr mult mai mare decât mi-am imaginat. De astăzi, filmul poate fi vizionat în cinematografele din toată țara”, a declarat Radu Bălaș, co-scenarist „Spre Punctul G”.



Pozitive sunt și reacțiile care vin din partea celor prezenți în sală, reacții care au apărut la scurt timp după difuzarea avampremierelor.



„M-am îndreptat “Spre punctul G” fără așteptări. Și fără prea multe discuții în avans, pentru ca voiam să văd filmul produs la Târgu Mureş, fără influențe din exterior.

Construit în jurul “orgasmului “ filmul aduce la suprafață tot ce trăim în spatele ușilor închise. Ipocrizia, măștile sociale care ascund instincte mai mult sau mai puțin reprimate, lipsa de comunicare și de intimitate în cuplu, poveștile oamenilor de lângă noi, trăitori în micul nostru târg, cu bârfele aferente și micile păcate nevinovate sunt servite pe ecranul cinematografului într-un mod unic. Subiectele tabu și senzația de “taci și înghite” ( și nu mă refer la mămăligă ) au transformat filmul într-o comedie cum nu am mai văzut de multă vreme. Și nu mă refer doar la comediile românești, ci la multe din cele pe care le-am vazut în ultimii ani. Dacă vreți să trageți perdeaua și să scuturați praful de pe subiectul “sex” mergeți la filmul “Spre punctul G” . Râdeți pe săturate, asta e sigur! Prevăd succesul pe termen lung! Filmul este jucat de o mână de oameni faini, toți ardeleni de-ai noștri: Bob Rădulescu, Costin Gavaza, Larisa Dobrin, Cristian Iorga, Monica Ristea sunt doar o parte dintre ei. Pe ceilalți vă las să îi descoperiți singuri. Radu Balaș, Andi Gheorghe, Dan Masca, felicitări! Nu știu ce ați vrut să dovediți, dar ați făcut-o!”, a scris unul dintre cei prezenți în sală.



„Acum 2 zile am fost împreună cu soția mea la avanpremiera filmului " Spre Punctul G ", film realizat exclusiv în Târgu Mureș și produs de Dan Mașca, la Cinema City, Târgu Mureș. Este un film extraordinar, pe care îl recomand din toată inima. A meritat văzut din plin. Ne-a plăcut atât de mult, încât am hotărât cu soția că vom merge să-l vedem și în maghiară. Și mi-a plăcut atât de mult, încât am decis să fac și o caricatură după posterul filmului.”, a scris, pe Facebook, caricaturistul Radu Chiruță.



”Spre Punctul G” este o comedie care tratează printre altele realitatea copleșitoare a neîmplinirii noastre sexuale, amploarea dorințelor noastre, impactul traumelor din copilărie asupra fiecărui minut din viața noastră de adult, atemporalitatea abuzului de putere și lipsa noastră de deschidere către schimbare.



Cu ocazia Zilei Mondiale a Orgasmului Feminin, viața unor tineri din Transilvania ia o întorsătură neașteptată. Ada, un dispecer 112, primește o mulțime de sfaturi și practici pentru a facilita un orgasm pe care nu l-a experimentat niciodată. Teo, programator și dependent de pornografie, are un oaspete surpriză. Dora și Levi caută parteneri de swing pentru a-și condimenta căsnicia plictisitoare. Tânăra Ina cade dintr-o extremă în alta: biserică și videochat. Radu este trimis la psiholog pentru agresivitate, unde se dovedește că furia sa reprimată provine din copilărie.



Filmul include (aproape) tot ceea ce este considerat tabu în Transilvania de astăzi. Chiar dacă trăim într-un oraș mic, chiar dacă toată lumea se cunoaște, indiferent dacă suntem înconjurați de un mediu sigur sau nesigur, dar cel puțin familiar, natura umană, instinctul, pasiunea, sexul și dorința arată la fel și izbucnesc cu aceeași forță.

"M-am bucurat mult să văd atât de mulți oameni la filmul nostru. Dar reacțiile oamenilor, din timpul filmului, în sala de cinema, au fost adevărata răsplată pentru cei doi ani de muncă, mai ales că filmul se adresează tuturor categoriilor de public (adult). Cu siguranță, nimeni nu pleacă nesatisfăcut de la film.", declară Andi Gherghe, regizor "Spre Punctul G".

„Spre Punctul G” va putea fi vizionat în peste 70 de cinematografe din România.

BILETELE „SPRE PUNCTUL G”, pot fi cumpărate de aici.

Titlu: Spre Punctul G

Regia: Andi Gherghe & Szitai Eszter

Cu: Adrian Cucu, Bob Rădulescu, Bogdan Farcaș, Cristian Iorga, Larisa Dobrin, Laura Mihalache

Gen: comedie

Durata: 84 de minute

Distribuit de: REEA

Produs de: Bear with Me Films, Republic Production

Premieră Nationala: 11 Octombrie 2024