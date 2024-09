Rowenta România a încheiat prima campanie de responsabilitate socială, „Miau și ham, curățenie fără tam-tam”, care a reușit să strângă suma impresionantă de 60.000 de euro. Acești bani au fost donați către fundația Light into Europe , primul program de pregătire a câinilor ghid pentru persoanele nevăzătoare și cu deficiențe de auz din România.

Campania, desfășurată în perioada august - decembrie 2023, a fost un exemplu de solidaritate, implicând clienții și partenerii Rowenta într-o misiune emoționantă de a oferi independență și speranță celor care au cea mai mare nevoie.

Un efort colectiv pentru o cauză nobilă

Mecanismul campaniei a fost unul simplu: pentru fiecare aspirator vertical sau robot de aspirare achiziționat, Rowenta a direcționat 2 euro către fundația Light into Europe. Acest gest, realizat împreună cu fiecare cumpărător, s-a transformat într-o donație de 60.000 de euro, oferind un sprijin crucial pentru continuarea programului de antrenament al câinilor ghid.

Un impact profund asupra comunității

Banii strânși prin această campanie vor acoperi costurile pregătirii, antrenamentului și îngrijirii câinilor ghid, de la antrenamentele zilnice până la îngrijirea veterinară. Fundația Light into Europe oferă acești câini persoanelor nevăzătoare, alături de servicii esențiale, gratuit, pe toată durata vieții de lucru a câinilor. Căței sănătoși, curioși și plini de energie, sunt acum gata să intre în programul de pregătire avansată pentru a deveni partenerii de viață ai beneficiarilor lor, oferindu-le acestora șansa la o viață independentă și plină de demnitate.

Stan Platt OBE, Președintele Fundației Light into Europe, a declarat:

„A fost o campanie extraordinară, începută vesel și candid, precum cățelușii noștri care fac primii pași în călătoria lor de pregătire pentru libertatea, mobilitatea și independența persoanelor nevăzătoare din România. Mulțumită implicării și solidarității acestei mari comunități, am putut continua programul de câini ghizi și am oferit unei noi generații de tineri nevăzători șansa de a-și redobândi independența. Mai mult decât atât, gratie donației Groupe SEB, la finalul lunii mai am organizat primul eveniment de tip model Națiunile Unite-MUN incluziv prin participarea directă a 15 tineri cu dizabilități la MUN4ALL, care a reunit peste 130 de elevi și studenți pasionați de transformare socială, activism și educație incluzivă. Nu în ultimul rând, 10 tineri cu dizabilități senzoriale au beneficiat în cursul verii de activități de viață zilnică și de pregătire vocațională, elemente esențiale în dezvoltarea independenței și accesului pe piața muncii."

Un parteneriat puternic pentru viitor

„Pentru noi, această campanie a deschis noi perspective asupra impactului pozitiv pe care îl putem avea în societate. Mai mult decât un proiect de succes, a fost un mod prin care am putut contribui la schimbarea decisivă a unor vieți. Fiecare cățel ghid reprezintă o rază de lumină pentru o persoană nevăzătoare. Suntem mândri de acest succes, așa că vom continua sprijinirea fundației Light into Europe, printr-o nouă campanie, care va avea debutul chiar în această toamnă. O comunitate puternică are grijă de toți oamenii ei și îi ajută pe cei vulnerabili să se integreze în societate. O viață mai bună pentru toți este parte din dezideratul Groupe Seb.”, a subliniat Adriana Maxim, Trade Marketing Manager Groupe SEB SCE.

Despre Rowenta

Rowenta - brand al companiei franceze Groupe SEB - este lider pe piața electrocasnicelor, cunoscut pentru inovația sa în domeniul tehnologiei pentru îmbunătățirea vieții.

Despre Light into Europe

Light into Europe este o fundație româno-britanică ce oferă programe în comunitate pentru incluziunea copiilor și tinerilor cu dizabilități de vedere sau auz prin educație accesibilă, deprinderi de viată independentă, acces la piața muncii și câinilor ghid.