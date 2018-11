Vremurile bune ale BOHEMIAN RHAPSODY – Top 10 melodii de la QUEEN

Ați văzut filmul Bohemian Rhapsody? Dacă nu, mai aveți timp să mergeți la cinematograf zilele acestea ca să vedeți performanța nemaipomenită a regizorilor Dexter Fletcher, Bryan Singer și a actorului principal Rami Malek care au realizat o extraordinară punere în scenă a succesului legendarei trupe Queen și a vocalistului Freddie Mercury.

Ca majoritatea celor care am fost la cinema pentru Bohemian Rhapsody, am rămas în suflet și în minte cu hiturile trupei Queen și mai ales cu dorul de timpurile când muzica suna atât de bine. În film, punctul culminant îl reprezintă momentul concertului pe care Queen l-a susținut pe scena Live Aid, în 1985. Acel concert cu scop caritabil s-a desfășurat pe stadionul Wembley și a strâns laolaltă 75.000 de suflete, iar în film acea scenă a fost recreată pentru a trezi în noi o admirație fără sfârșit și nostalgia după ceea ce reușeau să creeze la nivel muzical, cei de la Queen. Legendă, muzică, pasiune, geniu. Toate aceste cuvinte descriu ceea ce Freddie Mercury a lăsat moștenire, alături de trupa Queen. După 33 de ani de la concertul istoric de pe stadionul Wembley, fanii au ocazia unică de a trăi muzica lor ca și cum ar fi la concert, la vizionarea „Bohemian Rhapsody”.

Bohemian Rhapsody - Trailer

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

De dragul vremurilor trecute….

Top 10 melodii de la QUEEN

1. Queen - Bohemian Rhapsody

Este melodia care a dat și titlul filmului care spune povestea trupei Queen și a lui Freddie Mercury. Cântecul a marcat la momentul respectiv o revoluție pentru că a propus o simbioză între stiluri muzicale.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

2. Queen - Don't Stop Me Now

Îmi place foarte tare această piesă – Freddie era în cea mai bună formă pentru acest cântec și se simte cât de tare îi plăcea să o interpreteze:

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.



3. Queen - Love of My Life

Este un cântec care a schimbat regulile în ceea ce privește concertele live. În timpul concertelor Queen, zeci de mii de oameni cântau această piesă interacționând cu trupa de pe scenă. Versurile sunt superbe.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

4. Queen - A Kind Of Magic

Pentru că toți avem nevoie de magie în viața noastră!

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

5. Queen - Show Must Go On

Este acesta oare imnul inimilor ranite care nu renunță niciodată? Este de asemenea cântecul care scoate în evidență cel mai bine calitățile vocale ale lui Freddie Mercury:

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

6. Queen - Under Pressure

E cântecul meu preferat de la Queen. Mă mișcă foarte tare atât versurile cât și parte instrumentală a acestei piese. Ca să nu mai vorbim de modul cum o interpretează Freddie. Why can't we give love that one more chance? – De ce nu mai putem să acordăm iubirii încă o șansă?

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

7. Queen - We Will Rock You

Hitul fără vârstă, iubit de absolut toate generațiile de adolescenți, având puterea să miște ca și în trecut pe toată lumea care se angrenează în biții We Will Rock You.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

8. Queen - Another One Bites the Dust

Piesa asta arată că Freddie putea să cânte orice stil posibil. Omul era un geniu, spune un fan Queen.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

9. Queen - I want to Break Free

Un cântec cu un videoclip și versuri epice care vorbea despre nevoia fiecăruia dintre noi de a ne elibera din cutiile stereotipale ale societății: Vreau să fiu liber! 

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

10. Queen - I Want It All

Este cu siguranță imnul Rock care nu va muri absolut niciodată.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Queen și Freddie, mulțumim pentru moștenirea pe care ne-ați lăsat-o și pentru magia pe care o aduceți încă în toată lumea!