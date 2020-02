Complexitate umana are la baza un concept sincretic, fiind un demers de cunoastere a naturii umane, privita din unghiul misterului, al idealismului, uneori, chiar al absurdului. Plecand de la Don Quijote, intruchiparea idealistului, si a lui Sisif, pentru care, am putea spune, absurdul naste coordonate proprii, lupta potentează „umanul” si tragismul conditiei umane, ajungandu-se la unele descoperiri ale prezentului, precum smart-phone-ul sau drona, „obiecte dezumanizante”.

Impartite de dihotomia contingent/transcendent, lucrarile devin o platforma de intrebări ce graviteaza in jurul unui dicteu expresiv. Periplul cromatic, cu dominanta in albastru si stacojiu, alaturi de traseul simbolistic al lucrarilor realizeaza, impreuna, un sistem de gandire vizuala, guvernata de un lirism uneori temperat, alteori violent.

Parcurgand un traseu aparent cronologic, in care miticul se impleteste cu realitatea, expozitia puncteaza, prin notatii abstracte, atat prietenia dintre Brancusi si Joyce, transpusa in lucrarea Coloana, in care corpul uman devine un bazin ale carui fluide curg din generatie in generatie, ca printr-o coloana fara de sfarsit, cat si calatoriile spirituale (lucrarile Portrete metafizice, Sufletul) sau istoria noastra recenta (1947-1989), ce sta sub semnul tacerii impuse (lucrarea Zidul).

Despre expozitie, curatorul Ana Maria Ilie spune : “Complexitatea umana este o expozitie-concept care are la baza o imbinare de elemente apartinand unor domenii diverse, precum arta, literatura, muzica, tehnologia, comunicate prin intermediul picturii ca limbaj universal.

Plecand de la notiuni caracteristice naturii umane, artista creioneaza cu virtuozitate caractere, trairi si personaje, prin examinarea trecutului si a prezentului, lasandu-i privitorului sarcina de a-si imagina viitorul. Toate aceste schite ale istoriei sunt redate de Viorica Ciucanu din diverse perspective, abordand misterul in starea lui pura, descifrat de privitor prin introspecție, o cautare in interiorul unui sine curios, deschis la nou sau poate uimit. Idealismul este o alta abordare la care artista face apel si, desi isi face cu greu loc in cotidian, poate fi analizat ca o formă redutabila de forta si constientizare.

Realizata ca o reflexie in oglinda timpului, expozitia evidentiaza natura umana in raport cu evolutia tehnologica, iar artista nu face decat sa se intrebe retoric daca aceste schimbari ne pot influenta la nivel spiritual, senzorial sau instinctual.

O calatorie prin lumea literara ne pune in lumina caractere precum Don Quijote (pentru care artista isi imagineaza și o Dona, rescriind astfel istoria) sau Sisif (ca o definitie a absurdului), apoi prin lumea artistică, prezenaa Coloanei lui Brancusi (prin intermediul careia aflam cuvantul dedicat de catre James Joyce operei lui), trecand spre elemente care ilustreaza credinta sau schimbarea: Biblioteca din Efes, clepsidra, personaje arhetipale reprezentând dualitatea, Crucificarea etc.

Prezentul e ilustrat prin aparitia tehnologiei, devenita un personaj omniprezent in vietile noastre. Telefonul, laptopul, drona, toate aceste mijloace moderne de comunicare, gandite pentru a ne usura munca sau pentru a facilita relatiile interumane, sunt puse acum in raportul umil de a fi considerate dezumanizante si, prin utilizarea excesiva, se intorc îimpotriva noastra, creand de fapt o bariera intre real si virtual (imaginea dronei proiectata pe un cer senin).

Pastrand o ordine cronologica, firul narativ creat de Viorica Ciucanu conduce catre destinul tragic al ratacirii spiritului intr-o lume in care libertatea si diversitatea ne transforma din fiinte cu un caracter de unicitate extrem de bine conturat, intr-o masa terna si incolora, hranită cu falsul indemn al cunoasterii universale, platit, in mod nefericit, cu pierderea Sinelui. Artista simte o puternica dorinta de a resuscita prezentul si de a anula, pe cat posibil, tragismul ce se arata dinspre viitor. Astfel, apare panza de pictura așezată strategic in centrul spatiului expozitional. Viorica Ciucanu invita vizitatorul sa isi schimbe rolul din privitor in participant, lucrarea sa devenind, prin această actiune, o lucrare colectiv. Indemnul de a pasi pe materialul expus evidențiaza importanaa fiecaruia dintre noi in raportul timp-inovatie. Putem participa, schimband ceva, sau putem asista ca martori. Decizia ne apartine.”

Absolventa a Scolii de Arta “Carmen Saeculare” si, in prezent, studenta in anul al III-lea la Facultatea de Arta si Design – Universitatea Nationala de Arte "George Enescu" din Iasi, sectia Pictura, Viorica Ciucanu a fost prezenta de-a lungul timpul in expozitii personale (Complexitate umană, Cele cinci elemente, Iubirea, Contempland, Mediterana, Albastru), tabere de creatie (Perugia, Kusadasi, Sardinia) si bienale de arta nationale si internationale (Piatra Neamt, Roma, Perugia, Genova si Ruse)