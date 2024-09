Sebastian Şerban este voluntar Ajungem MARI de anul trecut, iar până atunci a fost chiar el beneficiar al acestui program. După ce oamenii dragi, cei care l-au protejat întreaga viaţă, s-au stins la scurt timp, unul după celălalt, Sebastian a ajuns la vârsta de 13 ani în sistemul de protecţie.

Principalele amintiri se învârt în jurul copiilor din Dorohoi cu care am crescut, cărora le duc lipsa şi acum şi pe care merg din când în când să îi revăd.

Este însă recunoscător tuturor celor care i-au îndrumat paşii în aceşti ani, de la personalul din complex, asistenţii maternali şi instructorii educaţionali la voluntarii Ajungem MARI.

Pe primul voluntar l-am cunoscut în clasa a XI-a, când aveam nevoie de pregătire la Biologie pentru Bacalaureat. Am continuat şi în clasa a XII-a şi rezultatele au fost pe măsura efortului. Dar Ajungem MARI mi-a fost de mare ajutor pe mai multe planuri. În primul rând pe plan financiar, pentru că am beneficiat şi beneficiez în continuare de bursa acordată tinerilor cu rezultate bune la şcoală. M-au ajutat, de asemenea, cu susţinerea pentru diferite cursuri care m-au ajutat să mă dezvolt, de la chitară şi fotografie la şcoala de şoferi. Dar mai mult decât atât, moral mi-au oferit mereu sprijinul şi ajutorul în tot ce am vrut să fac, iar pentru asta le mulţumesc enorm.

Sebastian este student la Facultatea de Matematică şi spune că, pe lângă bucuria de a învăţa el pentru el, a descoperit şi bucuria de a da mai departe din cunoştinţele lui.

Motivaţia mea a fost plăcerea pentru şcoală, pentru învăţat şi, cu predilecţie, pentru matematică. Am descoperit asta încă din clasa I, acesta fiind şi aspectul care m-a determinat să aleg acest drum. Aş dori să termin tot ciclul universitar şi să devin profesor, reuşind astfel să împac plăcerea pentru matematică cu cea de a lucra cu copiii.

Până atunci, se pregăteşte cu copiii şi tinerii din sistemul de protecţie, pe care îi îndrumă şi îi sprijină la fel cum, la rândul său, a fost îndrumat.

Ştiu foarte bine cum este sistemul, ştiu deficienţele sale, ştiu şi avantajele sale şi ştiu ce fel de copii sunt acolo. În plus, din moment ce am trăit acolo cunosc foarte bine atât mentalitatea, cât şi contextul, precum şi ceea ce trebuie să fac în legătură cu asta. Este motivul pentru care m-am angajat să fiu voluntar Ajungem MARI, din plăcere şi pentru că la rândul meu am primit acest ajutor.

Sebastian crede că în fiecare copil şi tânăr există voință, însă puterea de a lupta vine şi din ajutorul primit din partea celorlalţi.

Copiii au nevoie de voluntari şi noi avem nevoie de copii deoarece cum ei pot învăţa de la noi şi noi putem învăţa de la ei: să fim buni, să avem compasiune, empatie şi să vedem că şi noi suntem copii la rândul nostru.

Iar pentru cei care vor să devină voluntari, vă încurajez din toată inima să faceţi asta deoarece fiecare are ceva de oferit şi mereu veţi avea cui să împărtăşiţi tot ce este mai bun.

Modulul de voluntariat Ajungem MARI, dedicat copiilor şi tinerilor din sistemul de protecţie începe pe 15 noiembrie 2024 şi se încheie pe 30 iunie 2025, cu posibilitatea de prelungire. Voluntarii urmează să dedice 3 ore pe săptămână copiilor, ajutându-i la teme şi meditaţii, oferindu-le sprijin moral şi emoţional şi, implicit, şansa unei vieţi normale.