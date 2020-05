Cum ne petrecem mai mult timp in interiorul locuintei in aceasta perioada, este momentul ideal de a ne exersa propria creativitate sau pe cea a micutilor nostri realizand adevarate minunatii ingenioase din obiecte si materiale pe care, foarte probabil, fie le-am arunca, fie le-am recicla. De ce sa nu ne angajam in activitati si proiecte pentru acasa in care sa reconditionam si sa dam o noua intrebuintare sau forma unor obiecte pe care nu le mai folosim? Ne gandim si la planeta, ne gandim si la noi :). Iata mai jos cateva astfel de idei creative de DIY din materiale reciclabile: