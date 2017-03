Testul Secretelor: Ce emotie ascunzi in suflet?

Se spune ca fiecare inima are povestea ei, iar emotiile sunt traite diferit de catre fiecare dintre noi. Emotiile ne fac sa actionam si sa reactionam, ele ne influenteaza deciziile si ne determina sa le ascundem in spatele unor masti pe care le afisam zilnic in fata celorlalti. Uneori le ascundem chiar si de noi, fara sa ne dam seama care ar putea fi consecintele. Rezolva quiz-ul si descopera care este emotia pe care nu vrei sa o scoti la iveala!