14 Super Alimente recomandate de Jamie Oliver pentru a trai pana la 100 de ani

Jamie Oliver, popularul bucatar si chef din Marea Britanie, a calatorit in diverse parti ale lumii (Costa Rica, Japonia, insula Ikaria – Grecia) pentru a descoperi care sunt cele mai sanatoase ingrediente si alimente care nu ar trebui sa lipseasca din bucataria noastra daca ne dorim o viata cat mai lunga. Scopul sau? Acela de a gasi secretul dietei care ne poate asigura longevitatea.

Pe lista facuta publicata de Jamie sunt incluse “alimente simple si inteligente”, chiar daca pe unele dintre ele nu le includem atat de des in mancarurile noastre. De asemenea, vedeta TV ne sfatuieste sa bem mai multa apa si sa consumam carne nu mai mult de doua ori pe saptamana.

“Nu este despre a consuma goji si bauturi verzi fiindca sunt in tendinte. Este despre a gati inteligent cu alimente simple. Cei care traiesc mult folosesc ingrediente umile pentru a face unele dintre cele mai simple si gustoase feluri de mancare pe care le-am gustat vreodata”, declara Jamie in emisiunea “Jamie’s super foods”.

Jamie Oliver este autorul a mai multor carti de bucate, dar si prezentator de televiziune si un influencer puternic in domeniului cookingului.

Prin urmare, iata care sunt cele 14 “ingrediente erou” in viziunea lui Jamie Oliver

Beneficiile celor 14 Super Alimente recomandate de Jamie Oliver

1. Oul este un aliment complex, bogat in proteine de calitate. Albusul de ou contine seleniu, vitamina D, B6, B12, dar si minerale precum zinc, fier si cupru. Galbenusul de ou este mai bogat in calorii si grasimi decat albusul si contine vitamina A, D, E, K si lecitina. Specialistii in nutritie ne sfatuiesc sa consumam 2-3 oua pe saptamana.

2. Laptele de capra contine calciu, fosfor, magneziu, potasiu, cupru, zinc, dar si vitamine precum vitamina A, B2, vitamina C si D. Unele cercetari arata ca acest tip de lapte, spre deosebire de celalalte, nu creste inflamatia din organism precum celelalte lactate.

3. Stim deja ca pestele este un aliment extrem de sanatos si benefic pentru creier si inima datorita continutului sau de acizi grasi omega-3. Printre pestii care au cel mai mare continut de grasimi sanatoase se numara somonul, sardinele, pastravul, tonul, macroul. De asemenea, pestele contine si vitamina D si B2, calciu si fosfor, dar si minerale precum fier, zinc, magneziu, potasiu. Nutritionistii ne recomanda sa consumam peste de cel putin 2 ori pe saptamana.

4. Cartofii dulci nu doar ca sunt deliciosi, dar sunt o sursa bogata si pretioasa de vitamina A. Ei mai contin totodata si Vitamina B5, B6, tiamina, niacina, riboflavina. Pigmentul lor portocaliu ii face sa fie si bogati in carotenoizi.

5. Verdeturile si ierburile salbatice sunt excelente pentru detoxifierea organismului, dar si pentru reducerea inflamatiei si curatarea sistemului limfatic. Fiind o sursa excelenta de vitamine, minerale si fibre alimentare, ele ne protejeaza impotriva cancerului si a bolilor de inima. Ne ajuta totodata sa ne mentinem vederea buna.

