Care este diferenta dintre durerea de cap si migrena?

Durerea de cap este una dintre cele mai frecvente probleme de sanatate pe care medicii si alti profesionisti din domeniul sanatatii le trateaza in intreaga lume. Desi multi oameni descriu toate durerile de cap moderate pana la severe ca fiind "migrene", exista criterii specifice folosite pentru identificarea migrenei, tensiunii si a altor tipuri de cefalee mai putin frecvente. in Romania, studiile arata ca durerea de cap este cea mai frecventa forma de durere, afectand 83% dintre romani.

In opinia hipnoterapeutului Eugen Popa (foto), atunci cand simtim o presiune puternica sau o durere de cap, poate fi dificil sa ne dam seama daca este o suferinta obisnuita sau una severa. Diferentierea durerii de cap moderate de o migrena si viceversa este insa foarte importanta, deoarece poate preveni intensificarea durerii, cat si posibilitatea provocarii altor complicatii.

Cum este caracterizata durerea de cap?

Inainte de a afla diferentele semnificative intre durerea de cap si migrena, trebuie sa definim ambele concepte. In primul rand, durerile de cap sunt cunoscute in termeni de specialitate ca “cefalee” si sunt dureri neplacute care pot provoca tensiune si presiune in zona capului.

Foto: puhhha /Shutterstock

“Durerea poate varia de la usoara la severa si de obicei apare pe ambele parti ale capului. Unele zone specifice in care pot aparea dureri de cap sunt fruntea, tamplele si zona cefei. Cel mai comun tip de cefalee este durerea de cap resimtita ca o tensiune. Declansatoarele acestui tip de cefalee includ stresul, problemele musculare si anxietatea. De asemenea, acest tip de durere este cauzat, in cele mai multe cazuri, de stlului de viata si obiceiurilor nesanatoase. Cefaleea poate fi si un rezultat al altor boli, mai mult sau mai putin severe, precum: raceala sau gripa, sinuzita, alergii, meningita, encefalita, probleme cu articulatiile, miopie (sau purtarea unor ochelari nepotriviti).

Durerile de cap pot aparea si in urma sevrajului la anumite substante (cofeina, tutun, droguri), dar si ca urmare a consumului de medicamente”, declara Eugen Popa, presedintele Asociatiei Romane de Hipnoza.

Care este diferenta dintre migrena si o banala durere de cap?

De cealalta parte, specialistul afirma ca durerea de cap banala poate fi un simptom al unei migrene atunci cand aceasta depaseste 4 ore si poate dura pana la 72 de ore, se intensifica treptat (de la moderata la severa), are caracter pulsatil sau trepidant, este amplificata de un efort fizic minim, de rutina, se extinde de la zonele din jurul ochilor si din zona frontala spre regiunile temporo-parietale si occipitale si uneori poate cuprinde si zona umerilor, iar cel mai frecvent senzatiile dureroase incep dimineata, dupa trezire.

“Desi multi oameni folosesc termenul "migrena" pentru a descrie orice durere de cap severa, migrena este rezultatul unor modificari fiziologice specifice care apar in creier si duc la durerea caracteristica si simptomele asociate unei migrene. Migrena este o boala neurologica organica, care are loc atunci cand un factor fiziologic determina vasodilatatie la nivelul vaselor sanguine craniene, proces in urma caruia are loc eliberarea de serotonina. Migrenele se simt sub forma unor dureri de cap intense sau severe si au simptome in plus fata de durerea de cap obisnuita. Simptomele asociate cu migrenele includ: greata, durere in spatele unui ochi sau ureche, durere in zona tamplelor, posibilitatea de a vedea pete sau lumini intermitente, sensibilitate la lumina si / sau sunete, pierderea temporara a vederii, varsaturi etc.”, explica hipnoterapeutul.