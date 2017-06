Sensibilitatea dentara, o problema care poate fi tratata

Se intampla des sa nu puteti savura o bautura rece sau calda, dulciuri, alimente acrisoare sau chiar si o luati gura de aer rece in sezonul racoros fara sa simtiti cum dintii par strabatuti de un curent electric? Daca medicul exclude alte cauze (spre exemplu, carii) atunci este probabil sa fie vorba despre sensibilitate dentinara. Doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, explica posibilele cauze ale afectiunii si ce este de facut pentru a reduce disconfortul creat.

Sensibilitatea dentara poate deveni o problema frustranta pentru cei care se vad obligati sa evite alimentele calde sau reci din cauza disconfortului de care ar putea avea parte. In plus, anumite activitati banale de ingrijire, cum ar fi periajul sau folosirea atei dentare, pot provoca dureri ascutite si temporare in dinti. Din pacate, in unele cazuri exista inca din nastere predispozitia spre a dezvolta aceasta problema, care isi poate face aparitia la orice varsta.

Ce este sensibilitatea dentinara

„Stratul exterior al dintilor (smaltul) sau al radacinii (cementul) sunt compacte si acopera stratul interior (dentina), mai poros, deoarece este strabatut de terminatii nervoase foarte fine. Sunt situatii in care, din nastere, smaltul sau cementul nu acopera dentina, de obicei langa nivelul gingiei sau situatii in care acestea s-au uzat (cand periajul este foarte agresiv) sau forte anormale transmise adupra dintilor au facut ca stratul subtire de smalt sa sara, descoperind dentina. Astfel se creeaza premisele aparitiei sensibilitatii dentare”, explica doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont.

Optiuni de tratament a sensibilitatii dentare

Vizita la medicul dentist este primul pas in gasirea unei solutii pentru a inlatura disconfortul instalat. Tipul de tratament va depinde de ceea ce cauzeaza sensibilitatea, iar medicul poate sugera una dintre urmatoarele tratamente:

1. Pasta de dinti desensibilizanta. Aceasta are la baza substante care precipita, blocand canalele poroase din dentina, prin care trec terminatiile nervoase. Desi nu functioneaza la toate persoanele, nu trebuie abandonata dupa cateva incercari, deoarece numai folosirea ei pentru un timp indelungat poate aduce rezultate.

2. Lacuri protectoare desensibilizante. Medicul stomatolog poate aplica la nivelul dintilor sensibili un lac care sa blocheze porozitatile dentinare. Acestea se pot uza cu timpul la periaj si trebuie reaplicate periodic.

3. Aparat dentar pentru corectarea ocluziei anormale sau gutiera pentru bruxism. Tratamentul ortodontic va proteja smaltul de fortele anormale care determina pierderea prismelor de smalt si expunerea dentinei la factorii externi agresori.